Produtora de Marvel Rivals demite diretor e parte da equipe responsável pelo jogo

Parte da equipe de desenvolvedores do jogo Marvel Rivals foi demitida da NetEase. A informação foi divulgada nessa terça-feira (18) por meio do LinkedIn de diversas pessoas que faziam parte do time, incluindo um dos diretores, Thaddeus Sasser.

"Essa é uma indústria tão estranha... Minha equipe estelar e talentosa acabou de ajudar a entregar uma nova franquia incrivelmente bem-sucedida em Marvel Rivals para a NetEase Games... e foram demitidos! Ah, bem! Os tempos estão difíceis em todos os lugares", escreveu Sasser.

No texto, o diretor enfatizou que ele e outros colegas que fizeram parte do desenvolvimento do jogo estão à procura de outras oportunidades. "Vamos encontrar novos empregos para essas pessoas incríveis, porque todos nós precisamos comer, certo?", finalizou. Ainda não há informações sobre quantas pessoas foram demitidas.

O anúncio causou estranheza nos fãs, visto que o título é um dos mais populares da atualidade. Desde o lançamento em dezembro de 2024, Marvel Rivals já alcançou mais de 10 milhões de jogadores e chegou ao top 5 de diversas lojas online de jogos, como a Steam. Na plataforma da Valve, inclusive, o jogo soma 200 mil usuários simultâneos ativos.

Além da fanbase, a frustração também atingiu o time demitido. “Não consegui desviar dessa bota enorme, acho que não importa quão grande é o sucesso”, lamentou Jack Burrow, designer de níveis do jogo.

NetEase se pronuncia

Após a repercussão do caso, a NetEase veio a público, nesta quarta-feira (19), admitir as demissões em massa da equipe norte-americana. Em uma nota divulgada pelo jornalista Geoff Keighley, o criador do The Game Awards e do Summer Game Fest, a companhia chinesa define a decisão como "difícil".

Nós recentemente tomamos a difícil decisão de ajustar a estrutura do time de desenvolvimento de Marvel Rivals por razões organizacionais e para otimizar a eficácia do desenvolvimento do jogo. Isso resultou na redução do time de design em Seattle, que é parte de um maior time global de design de Marvel Rivals. Nós valorizamos o trabalho duro e dedicação daqueles que foram afetados e nós os trataremos de forma respeitosa e confidencial com o devido reconhecimento por suas contribuições individuais. NetEase Em nota divulgada à imprensa

Ainda no comunicado, a NetEase assegurou que o time principal de desenvolvedores do jogo, localizado na China, não será afetado pelas baixas. "Estamos investindo mais, não menos, na evolução e no crescimento do jogo. Estamos animados em entregar nos personagens super-herois, mapas, mecânicas e conteúdo para garantir uma experiência de jogo por serviço engajante para nossa comunidade ao redor do mundo”, finaliza o informe.

O que é Marvel Rivals?

Marvel Rivals é um jogo de tiro multiplayer em que os jogadores controlam os principais personagens das histórias em quadrinhos da Marvel Comics. Entre as opções disponíveis estão: Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro,Viúva Negra, Feiticeira Escarlate, Mantis, Loki, Magneto, Tempestade, Thor, o Hulk, Pantera Negra e muitos outros.

As partidas são dividas entre dois times, que precisam se enfrentar para concluir certos objetivos. O jogo ainda faz referências e se inspira em outros títulos multiplayer, como Team Fortress 2, Overwatch e Valorant. O game também oferece compras cosméticas opcionais.

Em meio à polêmica sobre as demissões da equipe norte-americana nesta terça-feira, a NetEase anunciou que o Coisa e o Tocha Humana, ambos do Quarteto Fantástico, vão integrar o game ainda nesta semana. Veja:

Atualmente Marvel Rivals está disponível gratuitamente no PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita

