Imagem de um jogo de carro com gráficos 3D, mostrando uma cidade ao fundo e um menu principal com opções para começar, opções e sair. Ao lado, tela de pontuação com destaque '85Top'.

Geek

Jogo de corrida ambientado em Fortaleza ganha destaque no cenário de games do Ceará; confira

"85Top: Traffic Madness!" coloca o jogador no dia a dia caótico de um motorista de aplicativo em busca de mais corridas e clientes

Paulo Roberto Maciel* 17 de Julho de 2025
Imagem do jogo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mostrando Link e Zelda em cenário de aventura com elementos de fantasia.

Geek

Nintendo anuncia protagonistas do live-action de 'The Legend of Zelda'; veja quem são

Anúncio foi feito pelo produtor Shigeru Miyamoto no X (antigo Twitter)

Paulo Roberto Maciel* 16 de Julho de 2025
Grupo de personagens estilo Minecraft em uma cerimônia tradicional com trajes coloridos e decorativos, ao ar livre.

Geek

Arquidiocese de Salvador denuncia grupo cristão do Minecraft por apropriação de símbolos; entenda

Formada em 2015, essa comunidade possui objetivo de evangelizar jovens por meio do jogo online

Paulo Roberto Maciel* 30 de Junho de 2025
Imagens de Silent Hill f, novo jogo da série de jogos para matéria sobre remake do primeiro jogo

Geek

Remake do primeiro Silent Hill é oficialmente anunciado pela Konami e Blooder Team

Franquia de mídia já vendeu mais de 11 milhões de cópias

Redação 12 de Junho de 2025
Imagem dividida com uma mulher em pé de expressão séria e um menino sentado em um quarto com cortinas brancas ao fundo.

Geek

Criança pega o cartão de crédito da mãe e gasta mais de R$ 11 mil no jogo Roblox

História foi compartilhada pelo irmão da criança, o cantor Davi Kneip, nas redes sociais

Paulo Roberto Maciel* 12 de Junho de 2025
Jovem jogando videogame portátil com controles coloridos, realizando uma partida de jogos em uma sala de estar moderna.

Geek

Microsoft anuncia primeiro Xbox portátil; veja novidades do novo console

Dispositivo deve ser lançado no último trimestre deste ano

Paulo Roberto Maciel* 09 de Junho de 2025
Imagem de um Nintendo Switch 2 com uma tela que exibe Mario Kart World, o jogo de corrida popular do Nintendo, mostrando Mario dirigindo seu kart em uma pista de estrada.

Geek

Nintendo Switch 2 é lançado no Brasil; conheça o novo console e veja preços

Videogame chega com melhorias no hardware e preço mais caro que o original

Paulo Roberto Maciel* 05 de Junho de 2025
foto de divulgação de demo do jogo Nioh 3, anunciado para o PlayStation 5

Geek

Demo de Nioh 3, jogo de RPG, é lançada para PlayStation 5 por tempo limitado nesta quarta (4)

Essa será uma chance de os gamers aproveitarem uma prévia do que a produtora vem desenvolvendo nos últimos anos

Redação 04 de Junho de 2025
Capa do jogo Grand Theft Auto VI, mostrando personagens em um cenário urbano vibrante com elementos de ação e aventura.

Geek

Após adiamento, novo trailer de GTA 6 é divulgado pela Rockstar; confira

Novo jogo será lançado em 26 de maio de 2026 para Playstation 5 e Xbox Series S/X

Paulo Roberto Maciel* 06 de Maio de 2025
Elon Musk usando um boné vermelho com a frase 'Trump was right about everything'. Ele é um conhecido empresário e inovador tecnológico.

Geek

Elon Musk se irrita e encerra transmissão de 'Path Of Exile 2' após ser alvo de piadas

Dono da Tesla fazia live para demonstrar a potência do StarLink em voos

Paulo Maciel Cavalcante* 09 de Abril de 2025
