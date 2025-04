Adolescentes são expulsos de cinema por gritarem durante sessão de 'Um Filme Minecraft'

"Um Filme Minecraft" estreou há menos de uma semana e já é sucesso entre os fãs. A adaptação do jogo de mesmo nome arrecadou US$ 301 milhões no primeiro fim de semana, tornando-se a maior abertura para um filme baseado em videogame.

Mas tanta popularidade trouxe problemas durante uma sessão do filme nos Estados Unidos, no último sábado (5). Em vídeo divulgado nas redes sociais, adolescentes aparecem gritando e jogando pipoca para o alto durante uma cena do filme. Tanto alvoroço fez com que a polícia precisasse ser chamada para expulsar alguns espectadores.

Veja o momento

A cena em questão é uma luta entre o personagem do ator Jason Momoa e um pequeno zumbi montado em uma galinha. A gritaria foi impulsionado por uma fala do protagonista Steve, interpretado por Jack Black, que virou meme entre a comunidade do jogo: "Chicken Jockey!".

O que é "Chicken Jockey"?

Chicken Jockey é um inimigo raro do Minecraft. Segundo a wiki oficial do jogo, existem 5% de chances de ele aparecer para o jogador. Geralmente, o pequeno zumbi aparece com alguma armadura ou arma especial. No filme, ele enfrenta Jason Momoa em um ringue de luta na Mansão da Floresta.

Quando o personagem foi revelado nos trailers, fãs começaram a criar memes a partir da aparição. Porém, o que começou como uma piada na internet escalonou para o mundo real, fazendo com que muitos espectadores expressassem grande contentamento ditante da presença do Chicken Jockey.

No último fim de semana, vários registros de pessoas aplaudindo o personagem viralizaram no X (antigo Twitter). Confira:

Qual a história de "Um Filme Minecraft"?

O filme de Minecraft é baseado no jogo criado pela empresa suíça Mojang, que atualmente é o game mais vendido do mundo. Na história, o público acompanha quatro desajustados: Garrett “The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) e Dawn (Danielle Brooks).

Eles estão envolvidos com seus problemas do dia a dia, quando, de repente, são transportados por um misterioso portal para Overworld: um bizarro país das maravilhas cúbico onde impera a imaginação. Para voltar para casa, eles vão ter que dominar este mundo (e protegê-lo de criaturas malignas como Piglins e Zumbis) enquanto embarcam em uma missão mágica com um experiente construtor imprevisível, Steve (Black).

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari