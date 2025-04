One Piece divulga abertura da parte dois do Arco Egghead; assista

O canal oficial de One Piece divulgou no YouTube, neste sábado (5), a versão sem créditos da abertura da parte dois do" Arco Egghead", que estreia na Crunchyroll.

O anime retorna do hiato de seis meses com um especial de recapitulação com 83 minutos de duração e o lançamento do episódio 1.123.

Veja abertura:

O novo tema de abertura é a canção "Tenshi to Akuma", interpretada pela banda Gre4N BOYZ.

Outra novidade será lançada no domingo (6). Vai ao ar o episódio 1.124 — marcando o início do novo horário de exibição do anime aos domingos.

O mangá acompanha Monkey D. Luffy e a tripulação que ele reúne pelos mares, enquanto procura pelo tesouro mais valioso do mundo: o One Piece.

No Brasil, o anime de One Piece é exibido oficialmente pela Crunchyroll e o episódio 1.123 já está disponível com legendas em português para assinantes.