Aplicativo da HBO Max em celular na frente de uma televisão com diversos cartazes de filmes.

Tecnologia

HBO Max reajusta preços de todos os planos para assinantes dos EUA

O serviço de streaming já aumentou os valores dos planos no Brasil no último mês de setembro.

Redação 21 de Outubro de 2025
Na imagem, personagens da novela vertical “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário”, exibida no ReelShort Brasil

Verso

Novela vertical? Conheça o formato que virou fenômeno no Brasil

Com produções inclusive cearenses, modelo nasce na China, ganha cada vez mais força nas plataformas digitais e acena para vastas possibilidades

Diego Barbosa 06 de Outubro de 2025
Cena da próxima temporada de Bridgerton, com um casal dancando usando máscaras

Zoeira

Netflix divulga pôster da 4ª temporada de Bridgerton e anuncia estreia para 2026

Plataforma já renovou a produção para mais duas temporadas

Redação 29 de Setembro de 2025
A série Derretendo Pouco a Pouco foi lançada originalmente em 2019.

Zoeira

Dorama 'Derretendo Pouco a Pouco' estreia no Globoplay

Série sul-coreana mistura romance, comédia e ficção científica

Redação 22 de Setembro de 2025
Cena de O Verão Que Mudou a Minha Vida, com parte dos personagens sentados à mesa, conversando e comendo

Zoeira

Que horas será lançado o novo episódio de ‘O Verão Que Mudou a Minha Vida?'

Série da Prime Video adapta trilogia de sucesso da autora Jenny Han

Redação 09 de Setembro de 2025
Homem de óculos com barba e cabelo grisalho, usando camiseta verde, sentado em cadeira gamer em ambiente interno, expressão séria.

Mundo

Streamer francês que estava há 10 dias sem dormir por conta de jogos morre em transmissão ao vivo

Raphaël Graven, chamado de Jean Pormanove, tinha mais de 500 mil seguidores e ficou famoso por protagonizar conteúdos perturbadores na internet

Redação e AFP 20 de Agosto de 2025
Noiva e o pai dela feliz em um casamento, com o noivo sorrindo e a noiva segurando um buquê de flores brancas, em ambiente ao ar livre com vegetação ao fundo.

Zoeira

TV Globo exibe 'O Pai da Noiva' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (5)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (5) traz humor e leveza para o público de casa

A. Seraphim 05 de Agosto de 2025
Homem abraçando uma criança com rosto triste, desejando conforto e proteção, em ambiente acolhedor, destacando uma conexão emocional forte.

Zoeira

TV Globo exibe 'Paternidade' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (4)

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (4) traz emoção e lições de vida para o público de casa

A. Seraphim 04 de Agosto de 2025
Imagem de telespectador assistindo streaming

Negócios

Explosão do streaming: 3 em cada 10 lares com TV no Ceará já usam o serviço

Em movimento contrário, assinatura de canais de TV fechada vem caindo

Mariana Lemos 27 de Julho de 2025
Nattan, Viviane Batidão e Claudia Leitte estão nos lançamentos da semana

É Hit

Nattan, Viviane Batidão e Claudia Leitte estão entre os lançamentos musicais da semana; assista

Feats marcam produções nas plataformas digitais

Redação 11 de Julho de 2025
