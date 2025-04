Filme 'Ainda Estou Aqui' estreia no streaming neste domingo (6); saiba como assistir

O longa "Ainda Estou Aqui" entra no catálogo do Globoplay no próximo domingo (6). Vencedor de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, a produção levou milhares de pessoas aos cinemas no Brasil e no mundo.

Na data, a obra ficará disponível exclusivamente no streaming da Globo. Para assistir, o espectador deve possuir um dos planos de assinatura, cujos preços variam de R$ 22,90 a 54,90, dependendo da categoria.

Com a chegada ao serviço, mais pessoas poderão conferir a produção baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que narra a emocionante saga de Eunice Paiva (Fernanda Torres) em busca de seu marido, Rubens Paiva (Selton Mello), ex-deputado desaparecido durante o Regime Militar.

Além do Oscar, o sucesso de bilheteria dirigido por Walter Salles levou ainda o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza e garantiu o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama para Fernanda Torres.

