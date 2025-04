Juliana Oliveira se diz 'aliviada com avanço' de investigação contra Otávio Mesquita

A comediante Juliana Oliveira, que denunciou o apresentador Otávio Mesquita por estupro, disse, em entrevista ao colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, nessa quinta-feira (3), que está aliviada com o andamento do processo judicial. "Fico mais aliviada por ver o avanço", disse ela, por meio do advogado Hédio Silva Júnior.

A denúncia foi formalizada no último dia 27 de março e diz respeito a um suposto crime de estupro cometido em abril de 2016 pelo apresentador, durante uma gravação do programa "The Noite", no SBT.

Na quarta (2), o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) solicitou a abertura de um inquérito policial para investigar a denúncia. "Estamos confiantes de que o inquérito irá robustecer ainda mais as provas de estupro", garantiu o advogado Hédio Silva.

Apresentador nega crime

Otávio Mesquita nega que tenha cometido estupro contra Juliana Oliveira. A comediante e ex-assistente de palco do "The Noite" alega que o apresentador cometeu "atos libidinosos com emprego de força física" contra ela, na frente de mais de uma centena de pessoas no estúdio e com ampla repercussão na internet.

Otávio diz que a acusação é "caluniosa". "Esse programa foi ao ar há quase 10 anos. E, nesse período todo, não houve nenhum registro de desagravo ou reclamação. Nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido, que alguém falasse: 'Ah, não quero que isso vá para o ar, que essa brincadeira não fosse exibida'. Isso é absurdo", comentou ele.