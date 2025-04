Amigo de Juliana Oliveira fala sobre reação de humorista após acusação de assédio envolvendo Otávio Mesquita

Durante participação no "Programa do Ratinho", na última segunda-feira (31), o comediante Igor Guimarães falou sobre a reação de Juliana Oliveira depois de episódio envolvendo Otávio Mesquita, do "The Noite". Ela denunciou ter sido assedia

Amigo de Juliana, Igor disse que ela ficou muito chateada. "Eu sei que era uma situação que ela reclamava muito, era uma coisa que deixava muito chateada e que ela tinha muita dificuldade em lidar", afirmou.

No entanto, ele destacou que a polêmica aborda um tema delicado. "É uma situação muito complicada porque eu trabalho lá e Juliana é uma colega de muitos anos, que saiu de uma forma muito aleatória. Um dia estava trabalhando e, no outro dia, não estava mais".

Segundo Igor, Juliana chegou a levar o tema para o SBT, que ele acredita que precisava ser tratada dentro da emissora. "Eu estou sempre do lado da mulher. Não sei o que aconteceu, não estava no programa naquela época, mas acho que depende de como se sentiu também", acrescentou.

Entenda o caso

A denúncia apresentada pela comediante diz respeito a um ocorrido no dia 25 de abril de 2016. Imagens anexadas à denúncia mostram Mesquita tocando os seios e as partes íntimas de Juliana, durante uma gravação, mesmo contra a vontade dela.

A defesa da humorista, representada pelo advogado Hédio Silva Jr., diz que a lei penal "considera que a prática de atos libidinosos mediante violência configura estupro, ainda que não haja penetração".

Em resposta, Mesquita negou as acusações e alegou ter sido "uma brincadeira combinada informalmente entre eles" antes do início das gravações do programa. Além disso, ele disse não ter sido comunicado formalmente sobre a denúncia.

Segundo Juliana, durante a gravação em questão ela teria entrado no palco para ajudar Otávio Mesquita a retirar os equipamentos de segurança. O apresentador, então, apalpou os seios dela e a genitália. Ele também a prendeu com as pernas e simulou o ato sexual.

Mesquita ainda a abraça, a empurra no sofá e volta a fazer movimentos como se estivesse fazendo sexo com ela. O episódio durou cerca de três minutos.