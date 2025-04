Juliana Oliveira, comediante e ex 'The Noite', se pronuncia sobre acusação de estupro contra Otávio Mesquita

Comediante e ex-assistente de palco do programa "The Noite", do SBT, Juliana Oliveira se pronunciou publicamente pela primeira vez após entrar com representação criminal contra o apresentador Otávio Mesquita, na última quinta-feira (27). Na denúncia, encaminhada ao Ministério Público de São Paulo (MPSP), ela aponta que ele teria cometido estupro durante a gravação do programa, ainda em abril de 2016.

"Não foi fácil! Tornar pública minha dor e buscar justiça foi uma decisão difícil", disse ela, sem apontar detalhes sobre o caso. "Neste momento, escolho o silêncio para me resguardar, organizar meus sentimentos, me afastar dos julgamentos da internet e encontrar apoio na minha família", continuou, pontuando que só fará deve falar abertamente quando se sentir pronta para tal.

A denúncia apresentada pela comediante diz respeito a um ocorrido no dia 25 de abril de 2016. Imagens anexadas à denúncia mostram Mesquita tocando os seios e as partes íntimas de Juliana, durante uma gravação, mesmo contra a vontade dela.

A defesa da humorista, representada pelo advogado Hédio Silva Jr., diz que a lei penal "considera que a prática de atos libidinosos mediante violência configura estupro, ainda que não haja penetração".

Apresentador nega acusação

Em resposta, Mesquita negou as acusações e alegou ter sido "uma brincadeira combinada informalmente entre eles" antes do início das gravações do programa. Além disso, ele disse não ter sido comunicado formalmente sobre a denúncia.

Segundo Juliana, durante a gravação em questão ela teria entrado no palco para ajudar Otávio Mesquita a retirar os equipamentos de segurança. O apresentador, então, apalpou os seios dela e a genitália. Ele também a prendeu com as pernas e simulou o ato sexual.

Mesquita ainda a abraça, a empurra no sofá e volta a fazer movimentos como se estivesse fazendo sexo com ela. O episódio durou cerca de três minutos.

A defesa da ex-assistente de palco alega que as imagens "evidenciam o uso de violência física, já que a vítima lutou ativamente para se desvencilhar do agressor, reagindo com tapas e chutes".

Quem é Juliana Oliveira?

Nascida em Araçariguama, no Interior de São Paulo, Juliana trabalhou por anos ao lado de Gentili, com quem também fez parte do elenco do programa "Agora é Tarde".

Em 2013, quando ele mudou para o SBT, Juliana foi junto e também trabalhou ao lado Leo Lins e Murilo Couto, humoristas que já integraram o elenco fixo do "The Noite" nos últimos anos.