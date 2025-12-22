Diário do Nordeste
Cearense viraliza contando como conheceu o amor da vida e ficou viúva anos depois

Relato de Esther Alencar de Jesus sobre amor, luto e fé ultrapassa 870 mil visualizações.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Montagem de duas fotos da mesma mulher jovem: à esquerda, ela fala com uma expressão séria; à direita, ela chora com os olhos marejados. Ambas usam um lenço na cabeça.
Legenda: Esther Alencar de Jesus compartilhou sua história de vida nas redes e emocionou com relato.
Foto: Reprodução/TikTok.

Um vídeo publicado pela influenciadora cearense Esther Alencar de Jesus emocionou a internet ao contar como ela conheceu o amor da vida e ficou viúva em um intervalo de apenas cinco anos.

O relato, publicado no TikTok, já ultrapassa 873 mil visualizações e 84 mil curtidas em apenas quatro dias, com milhares de comentários de pessoas tocadas pela história.

Um encontro inesperado

Esther conheceu Ever de Jesus em fevereiro de 2020, quando tinha 22 anos, durante um festival de música gospel ligado a um movimento cristão, em São Paulo.

Ela é de Fortaleza, ele era de Curitiba, e o encontro aconteceu de forma inesperada, em meio a um evento marcado por música, fé e celebração.

“A gente se viu primeiro e não conversou de imediato. Ele tava dançando muito, sorrindo muito, sozinho, e eu também tava muito animada no show. A gente sorriu um pro outro, mas nada demais”, relembra.

A aproximação veio depois, quando passaram a circular no mesmo grupo de amigos. A conexão cresceu aos poucos, a partir de conversas profundas, afinidades e sonhos em comum. “A gente começou a perceber as bandas que gostava em comum, os sonhos parecidos, o desejo de viajar, de construir algo. Eu pensava: se fosse pra construir a vida com alguém, eu queria que fosse com alguém como ele”.

O relacionamento avançou rapidamente. Oito meses depois, Esther e Ever se casaram, passaram a morar juntos em Curitiba e iniciaram a vida a dois. “O que mais me marcou foi ele ser muito correspondente a mim. Era algo que todo mundo percebia. A gente se entendia de um jeito muito natural, muito pacificador”.

Assista ao vídeo de Esther contando a história

@estheralencardejesus

viúva e vivendo

♬ som original - Esther Alencar de Jesus

Do amor ao luto: despedida, fé e recomeço

A história do casal sempre chamou atenção dos amigos, que pediam para ouvi-la repetidas vezes. “As pessoas ficavam em silêncio esperando a gente contar, como se fossem episódios. Era uma história que todo mundo gostava de ouvir”, conta. Por isso, Esther decidiu gravar os relatos e compartilhar nas redes sociais.

A vida do casal mudou drasticamente com o diagnóstico de câncer de Ever, já em estágio paliativo. Por causa da doença, eles deixaram Curitiba e retornaram a Fortaleza, onde viveram juntos os últimos meses.

Esther revelou que eles passaram quase um ano em tratamento paliativo. “O Ever nunca se desesperou diante da morte. Ele foi confiante em saber que Deus iria fazer da história dele o que Deus queria e que a gente pode se alegrar e ficar em paz quando a gente está vivendo à vontade de Deus. Então ele foi muito feliz em todo o processo do paliativo, apesar do sofrimento físico. Ele era uma pessoa esperançosa e muito em paz, muito tranquila”.

Ever faleceu em abril deste ano. Para Esther, o luto mais profundo começou após a despedida. “Depois que ele partiu foi quando eu voltei a olhar pra mim, não só pra ele. Foi muito difícil me ver ali sem ele e todas as coisas que eu precisaria definir”.

Ela conta que havia feito planos de uma vida inteira ao lado do marido. “Eu costumava dizer que quando o Ever partisse ia ser o fim do mundo”. Com o tempo, porém, algo mudou. “Um dia eu percebi que poderia ser o fim de um mundo e um novo mundo iria nascer”.

O luto passou a ser vivido um dia de cada vez. “Neste novo mundo tinha dias horríveis, mas também dias em que meus amigos vinham pra cá, passavam dias aqui em casa, tentavam me alegrar, faziam comidas que eu gostava. Foi assim, um dia de cada vez”.

Vídeo da história viralizou

Entre os comentários no vídeo viral, o que mais a emocionou foi a quantidade de mulheres que se identificaram com sua dor. “Eu nunca tinha pensado muito na palavra ‘viúva’ até alguém me chamar assim. No começo eu não gostei, depois eu me apropriei disso. É uma dor muito específica, muito única”.

Esther revelou ainda que um livro contando a história dela e de Ever deve ser lançado em breve, como forma de eternizar o amor que viveram. Segundo ela, durante todo o processo da doença, Ever repetia apenas um pedido: "A única coisa que ele queria saber quando descobriu o câncer era ter certeza de que ele não estava só". 

Ela transformou essa lembrança em mensagem para quem enfrenta o luto. “Eu gostaria que as pessoas soubessem que elas não estão só. Mesmo quando você se sente só perto de pessoas, você precisa fechar os olhos e lembrar que Ele não te deixou só”.

Para Esther, viver após a perda é uma forma de honrar quem partiu. “Se eu deixar de viver, eu não vou honrar a vida do Ever. Eu amo tanto que eu vivo. Eu sei que ele queria que eu estivesse bem. Então vamos viver”.

