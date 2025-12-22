Fim do amor? Veja lista de casais que terminaram em 2025

O ano de 2025 ainda não se encerrou, mas é possível dizer que ele foi repleto de términos de casais famosos no Brasil. Nos últimos tempos, acompanhamos os anúncios de Virgínia e Zé Felipe, Ivete Sangalo e Daniel Cady e agora, quase chegando em 2026, o fim entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira.

Para relembrar, reunimos uma lista de todos que comunicaram término ao longo deste ano. Confira:

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Legenda: Paolla e Diogo anunciaram término nesta segunda (22). Foto: reprodução/Instagram

Juntos há quase cinco anos, Paolla e Diogo revelaram, nesta segunda-feira (22), o fim da relação. Em publicação conjunta, informaram que o término não ocorreu de forma abrupta e não teve um motivo específico. Segundo a mensagem compartilhada nas redes sociais, o ex-casal segue com admiração um pelo outro e pretende ter privacidade neste momento.

Ivete Sangalo e Daniel Cady

Legenda: Ivete e Daniel anunciaram o término, mas comunicaram que processo foi amigável. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Ivete e Daniel confirmaram o relacionamento após uma série de rumores sobre o fim. Os dois também compartilharam postagem conjunta, ressaltando que o processo estava sendo vivido com "diálogo, cuidado e profundo respeito".

Bruna Marquezine e João Guilherme

Legenda: Bruna e João não postavam muitos detalhes do relacionamento. Foto: reprodução/Instagram.

Outro término que abalou as redes sociais foi o de Bruna e João, que viviam um relacionamento discreto antes mesmo do anúncio. "A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos", comunicou o ex-casal.

Katy Perry e Orlando Bloom

Legenda: Katy e Orlando são pais de Daisy. Foto: Reprodução/redes sociais.

Katy precisou conciliar uma turnê com o fim do casamento com o ator Orlando Bloom, deixando fãs chocados com a notícia. Os dois revelaram que devem continuar sendo vistos juntos, já que são pais da pequena Daisy.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Legenda: Carlinhos e Lucas passaram mais de 15 anos juntos. Foto: Victor Chappeta/AgNews.

Carlinhos e Lucas viveram um longo relacionamento, com 15 anos repletos de polêmicas nas redes sociais. Os dois já admitiram uma série de recaídas, mas seguem separados.

Karoline Lima e Léo Pereira

Legenda: Karoline e Léo já anunciaram retorno como casal. Foto: AgNews.

O término entre os dois foi relâmpago, mas rendeu discussão entre os fãs, sem dúvida. Boatos até apontavam que Léo Pereira chegou a se envolver com outras mulheres após o fim, mas o casal anunciou o retorno nas últimas semanas.

MC Daniel e Lorena Maria

Legenda: Lorena Maria e MC Daniel são pais do pequeno Rás. Foto: Webert Belecio / AgNews.

O fim do relacionamento dos pais do Rás foi registrado há um tempo, mas ainda rende discussão entre os dois. Na época do término, o anúncio foi feito por Lorena, que atualmente expôs o ex-namorado divulgando várias mensagens que provariam traições cometidas por ele.

IZA e Yuri Lima

Legenda: Iza e Iury são pais de Nala. Foto: reprodução/Instagram.

O término dos pais de Nala foi anunciado pela assessoria de imprensa da cantora, explicando que tudo ocorreu de forma "respeitosa e amigável". Nala, os dois apontaram, deve ser criada com "parceria e responsabilidade".