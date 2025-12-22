Fim do amor? Veja lista de casais que terminaram em 2025
Anúncios de término de famosos marcaram este ano e surpreenderam fãs.
O ano de 2025 ainda não se encerrou, mas é possível dizer que ele foi repleto de términos de casais famosos no Brasil. Nos últimos tempos, acompanhamos os anúncios de Virgínia e Zé Felipe, Ivete Sangalo e Daniel Cady e agora, quase chegando em 2026, o fim entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira.
Para relembrar, reunimos uma lista de todos que comunicaram término ao longo deste ano. Confira:
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira
Juntos há quase cinco anos, Paolla e Diogo revelaram, nesta segunda-feira (22), o fim da relação. Em publicação conjunta, informaram que o término não ocorreu de forma abrupta e não teve um motivo específico. Segundo a mensagem compartilhada nas redes sociais, o ex-casal segue com admiração um pelo outro e pretende ter privacidade neste momento.
Ivete Sangalo e Daniel Cady
Ivete e Daniel confirmaram o relacionamento após uma série de rumores sobre o fim. Os dois também compartilharam postagem conjunta, ressaltando que o processo estava sendo vivido com "diálogo, cuidado e profundo respeito".
Bruna Marquezine e João Guilherme
Outro término que abalou as redes sociais foi o de Bruna e João, que viviam um relacionamento discreto antes mesmo do anúncio. "A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos", comunicou o ex-casal.
Katy Perry e Orlando Bloom
Katy precisou conciliar uma turnê com o fim do casamento com o ator Orlando Bloom, deixando fãs chocados com a notícia. Os dois revelaram que devem continuar sendo vistos juntos, já que são pais da pequena Daisy.
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Carlinhos e Lucas viveram um longo relacionamento, com 15 anos repletos de polêmicas nas redes sociais. Os dois já admitiram uma série de recaídas, mas seguem separados.
Karoline Lima e Léo Pereira
O término entre os dois foi relâmpago, mas rendeu discussão entre os fãs, sem dúvida. Boatos até apontavam que Léo Pereira chegou a se envolver com outras mulheres após o fim, mas o casal anunciou o retorno nas últimas semanas.
MC Daniel e Lorena Maria
O fim do relacionamento dos pais do Rás foi registrado há um tempo, mas ainda rende discussão entre os dois. Na época do término, o anúncio foi feito por Lorena, que atualmente expôs o ex-namorado divulgando várias mensagens que provariam traições cometidas por ele.
IZA e Yuri Lima
O término dos pais de Nala foi anunciado pela assessoria de imprensa da cantora, explicando que tudo ocorreu de forma "respeitosa e amigável". Nala, os dois apontaram, deve ser criada com "parceria e responsabilidade".