Fim do amor? Veja lista de casais que terminaram em 2025

Anúncios de término de famosos marcaram este ano e surpreenderam fãs.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Montagem com três fotos: Duas pessoas em roupas formais, incluindo traje preto com gravata borboleta, a outra com duas pessoas em frente a um espelho; uma com camisa branca e casaco bege oversized, outra com camisa listrada clara. A terceira com duas pessoas abraçadas em local externo à noite, usando camisetas estampadas.
Legenda: Casais anunciaram términos ao longo de 2025 e revelaram fins amigáveis.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O ano de 2025 ainda não se encerrou, mas é possível dizer que ele foi repleto de términos de casais famosos no Brasil. Nos últimos tempos, acompanhamos os anúncios de Virgínia e Zé Felipe, Ivete Sangalo e Daniel Cady e agora, quase chegando em 2026, o fim entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira.

Para relembrar, reunimos uma lista de todos que comunicaram término ao longo deste ano. Confira:

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Um homem e uma mulher juntos em foto no sol, ele com óculos de sol escuro e ela com brincos dourados.
Legenda: Paolla e Diogo anunciaram término nesta segunda (22).
Foto: reprodução/Instagram

Juntos há quase cinco anos, Paolla e Diogo revelaram, nesta segunda-feira (22), o fim da relação. Em publicação conjunta, informaram que o término não ocorreu de forma abrupta e não teve um motivo específico. Segundo a mensagem compartilhada nas redes sociais, o ex-casal segue com admiração um pelo outro e pretende ter privacidade neste momento.

Ivete Sangalo e Daniel Cady

Uma mulher de camisa preta ao lado de um homem com blusa branca. Ela o abraça com a mão no pescoço e os dois estão sorrindo.
Legenda: Ivete e Daniel anunciaram o término, mas comunicaram que processo foi amigável.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Ivete e Daniel confirmaram o relacionamento após uma série de rumores sobre o fim. Os dois também compartilharam postagem conjunta, ressaltando que o processo estava sendo vivido com "diálogo, cuidado e profundo respeito". 

Bruna Marquezine e João Guilherme

Duas pessoas estão em frente a um espelho, tirando uma foto com um smartphone azul. A pessoa à frente veste uma camisa branca com gola e um casaco bege oversized com botões escuros, a outra aparece com blusa listrada
Legenda: Bruna e João não postavam muitos detalhes do relacionamento.
Foto: reprodução/Instagram.

Outro término que abalou as redes sociais foi o de Bruna e João, que viviam um relacionamento discreto antes mesmo do anúncio. "A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos", comunicou o ex-casal. 

Katy Perry e Orlando Bloom

Duas pessoas usando bonés e camisetas claras estão próximas uma da outra em uma ponte estreita sobre um canal. Ao fundo, há prédios antigos com paredes de tijolos desgastados, janelas com grades e uma porta ornamentada.
Legenda: Katy e Orlando são pais de Daisy.
Foto: Reprodução/redes sociais.

Katy precisou conciliar uma turnê com o fim do casamento com o ator Orlando Bloom, deixando fãs chocados com a notícia. Os dois revelaram que devem continuar sendo vistos juntos, já que são pais da pequena Daisy. 

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Duas pessoas caminham lado a lado em um espaço externo com piso de concreto, segurando latas de bebida. Uma delas veste camiseta clara e bermuda combinando, com tênis brancos, enquanto a outra usa regata preta e calça cargo rosa claro com bolsos grandes.
Legenda: Carlinhos e Lucas passaram mais de 15 anos juntos.
Foto: Victor Chappeta/AgNews.

Carlinhos e Lucas viveram um longo relacionamento, com 15 anos repletos de polêmicas nas redes sociais. Os dois já admitiram uma série de recaídas, mas seguem separados.

Karoline Lima e Léo Pereira

Duas pessoas caminham de mãos dadas em um shopping. Uma delas veste uma camisa oversized preta com letras brancas, botas pretas de cano alto e carrega sacolas de compras. A outra pessoa usa uma camisa clara de manga curta, calças escuras com estampas e tênis brancos.
Legenda: Karoline e Léo já anunciaram retorno como casal.
Foto: AgNews.

O término entre os dois foi relâmpago, mas rendeu discussão entre os fãs, sem dúvida. Boatos até apontavam que Léo Pereira chegou a se envolver com outras mulheres após o fim, mas o casal anunciou o retorno nas últimas semanas.

MC Daniel e Lorena Maria

Duas pessoas caminham em um aeroporto movimentado, cada uma puxando uma mala de rodinhas. Uma delas veste um conjunto esportivo preto com listras brancas e carrega uma bolsa azul e um travesseiro branco. A outra pessoa usa um conjunto azul com estampa de flores brancas.
Legenda: Lorena Maria e MC Daniel são pais do pequeno Rás.
Foto: Webert Belecio / AgNews.

O fim do relacionamento dos pais do Rás foi registrado há um tempo, mas ainda rende discussão entre os dois. Na época do término, o anúncio foi feito por Lorena, que atualmente expôs o ex-namorado divulgando várias mensagens que provariam traições cometidas por ele.

IZA e Yuri Lima

Duas pessoas posam para uma foto em frente a um espelho. Uma delas segura um celular para tirar a selfie e veste uma roupa elegante de cor rosa vibrante, com joias visíveis. A outra pessoa está ao lado, vestindo um traje formal escuro com camisa clara.
Legenda: Iza e Iury são pais de Nala.
Foto: reprodução/Instagram.

O término dos pais de Nala foi anunciado pela assessoria de imprensa da cantora, explicando que tudo ocorreu de forma "respeitosa e amigável". Nala, os dois apontaram, deve ser criada com "parceria e responsabilidade".

