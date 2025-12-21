Ator James Ransone, de 'It' e 'The Wire', é encontrado morto em casa

O ator James Ransone, do filme "It: Capítulo 2" e a da série "The Wire", morreu aos 46 anos. O corpo dele foi encontrado em uma casa em Los Angeles nesse última sexta-feira (19).

Conforme o médico legista de Los Angeles, não há suspeita de crime. Entretanto, apenas um laudo pericial vai determinar a causa e o modo da morte.

Um dos trabalhos mais recentes de Ransone foi no filme "O telefone preto 2", que saiu neste ano.

Trajetória

Nos últimos anos, James atuou em alguns filmes de terror. Além do segundo capítulo de "It', ele esteve nos dois filmes da franquia "A Entidade".

Na TV, ele viveu Ziggy Sobotka, na segunda temporada de "The Wire", do criador David Simon.