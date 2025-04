Adriane Galisteu mostra apoio a Otávio Mesquita sobre acusação de estupro

Após postagem com a mulher, Otávio Mesquita, de 65 anos, apresentador do SBT, recebeu apoio de Adriane Galisteu, de 51 anos, em meio a controvérsia do caso de estupro ao qual está sendo acusado por Juliana Oliveira. A apresentadora da deixou claro sua amizade com ele.

“Essa semana… paz, amor, alegria… e sempre com nosso maior amor. Ser do bem sempre nos dá proteção, ser verdadeiro nos dá mais amor. Então seguimos a vida com liberdade eterna. Obrigado aos meus amigos e amigas que me enviaram carinho, atenção e fé… Amo a todos!”, disse ele na publicação.

Adriane respondeu com emojis de coração, o que foi retribuído por um agradecimento de Mesquita. “Bjj amiga”, disse ele. Outras personalidades também responderam o post, como o diretor Boninho e o cantor César Menotti.

Otávio está passando por um momento conturbado, pois foi acusado de estupro pela ex-assistente de palco Juliana Oliveira, que trabalhou no SBT até o ano passado.

Legenda: Otávio Mesquita em postagem nas redes sociais. Ele recebeu mensagens de apoio Foto: Reprodução

Entenda o caso

Juliana Oliveira era assistente de palco do programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili, até o ano passado e, segundo denúncia apresentada ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP), ela acusa Otávio Mesquita de estuprá-la em um dos episódios da atração, em que o apresentador teria tocado tanto nas partes íntimas de Juliana como nos seus seios. As gravações ocorreram em 2016 e estão disponíveis no YouTube.

