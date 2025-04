Henri Castelli e Adriana Birolli serão Jesus e Maria na Paixão de Cristo de Pacatuba, no Ceará

Atores consagrados nacionalmente, Henri Castelli e Adriana Birolli foram confirmados como Jesus e Maria no elenco da tradicional Paixão de Cristo de Pacatuba, no Ceará. O anúncio da participação especial dos artistas em um dos maiores eventos religiosos do Estado foi feito nesta sexta-feira (4) pela prefeita do município, Larissa Camurça.

As apresentações acontecem nos dias 18 e 19 de abril, na Praça da Paixão de Pacatuba. A entrada é gratuita.

Em vídeo publicado no Instagram, a gestora apareceu do alto de uma escada, ao lado do outdoor, para divulgar a peça. "Acabou o suspense e a prefeita veio aqui colocar o outdoor para a cidade toda ficar sabendo. Vai ter ator global", iniciou ela.

"É oficial, Henri Castelli como Jesus e Adriana Birolli como Maria no maior espetáculo a céu aberto que é a nossa Paixão de Cristo de Pacatuba, contracenando com os melhores, com nossos atores locais. 240 atores contracenando para fazer a maior do Nordeste", afirmou.

"O espetáculo chega com ainda mais força em 2025. Serão 51 anos de tradição celebrados com o maior espetáculo já visto. Preparem-se para se emocionar!", diz a legenda da publicação.

O ator Henri Castelli já viveu o papel de Jesus Cristo em outras oportunidades na mesma peça, em espetáculos nas cidades de João Pessoa, Cuiabá e Mucajaí.

Já Adriana Birolli integrou o elenco da Paixão de Cristo em anos anteriores em Nova Jerusalém, próximo a Recife, e em Brejo da Madre de Deus, também em Pernambuco.

Apresentações

De acordo com a Prefeitura de Pacatuba, as apresentações acontecem na sexta-feira, dia 18 de abril, com duas sessões: de 18h às 20h e 20h30 às 22h30. Já no sábado (19), haverá uma sessão única das 20h às 22h.

O tradicional espetáculo é realizado anualmente durante a Semana Santa e atrai milhares de espectadores para reviver a história bíblica.