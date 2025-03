Que dia termina a Quaresma em 2025? Veja até quando vai o período entre a Páscoa e a Semana Santa

A Quaresma, período de preparação para a Páscoa entre os cristãos, é marcada por práticas de penitência como jejum, oração e caridade. Este ano, ela começou em 5 de março, na Quarta-feira de Cinzas, e termina em 17 de abril, na Quinta-feira Santa.

Veja também País Caso Vitória: suspeito confessa ter matado jovem de 17 anos em Cajamar (SP) País Fisiculturista de 32 anos morre após uso de anabolizante durante preparo para campeonato, diz família

Durante esses 40 dias, a Igreja recorda o tempo que Jesus passou no deserto, enfrentando tentações. Por isso, muitos fiéis adotam práticas espirituais para se aproximar de Deus, como intensificar as orações, rezar o terço diariamente ou até se reunir virtualmente às 4h da manhã para rezar. Outros escolhem renunciar a hábitos do dia a dia, como consumir refrigerantes ou reclamar.

A cor litúrgica usada pela Igreja nesse período é o roxo, que simboliza penitência e recolhimento. Na Quarta-feira de Cinzas, missas são realizadas para lembrar a transitoriedade da vida, e os fiéis recebem cinzas na testa — um gesto inspirado na tradição bíblica, onde personagens jogavam cinzas sobre a cabeça como sinal de arrependimento.

Pode abrir mão da penitência aos domingos?

Segundo a Igreja, o domingo é o dia da Ressurreição de Cristo, dedicado à celebração da vida. Por isso, os fiéis não são obrigados a manter o jejum e a penitência nesse dia.

De acordo com o Código de Direito Canônico, domingos e dias festivos de preceito são destinados à participação na Missa e à alegria cristã, o que torna a penitência incompatível com o espírito do 3º Mandamento. No entanto, aqueles que desejam continuar com a penitência aos domingos podem fazê-lo voluntariamente.