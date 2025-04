Neymar e Bruna Biancardi participam de encontro com casais cristãos

Após Neymar se envolver em uma nova polêmica de traição, em março, em que teria chamado garotas de programa para participar de uma festa no interior de São Paulo, ele e Bruna Biancardi participaram de um encontro com casais cristãos na nova mansão do atleta, em Santos (SP). Grávida da segunda filha do casal, a influenciadora e Neymar têm buscado fortalecer o relacionamento.

O evento cristão aconteceu na terça-feira (1º) e contou com a presença do jogador Guilherme, do Santos, e da mulher dele, Taina Augustto. A reunião, com direito a louvor e oração, foi conduzida pelo cantor gospel Daniel Berg, que compartilhou uma foto com os dois casais na internet.

“Vivemos algo lindo em Jesus e essa noite ficará marcada em nossos corações! Salmos 126:3. 'Grandes coisas fez o Senhor por nós, e, por isso, estamos alegres’”, escreveu Daniel na legenda da imagem.

Grávida de Mel, Bruna e Neymar são pais de Mavie, de 1 ano e 5 meses. Eles estão morando em uma mansão em Morro Santa Terezinha desde que o jogador voltou a jogar pelo Santos, no Brasil. A mansão tem 2.800 m² e pode ser vendida por até R$ 35 milhões.