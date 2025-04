Mega-sena 2855 pode pagar até R$ 25 milhões nesta quinta (24); saiba como fazer aposta online

O concurso 2855 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (24), pode premiar os apostadores com até R$ 25 milhões. O sorteio, promovido pela Caixa Econômica Federal, acontece às 20h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Como participar

Interessados em concorrer devem registrar suas apostas até as 19h do dia do sorteio – ou seja, com no mínimo uma hora de antecedência. Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica credenciada, pelo site da Caixa ou através do aplicativo do banco.

A aposta simples, com a escolha de seis dezenas, custa R$ 5. Para quem opta por apostar online, é necessário gastar pelo menos R$ 30 – valor que pode incluir uma ou mais apostas.

Já para quem deseja aumentar as chances marcando sete números, o valor da aposta sobe para R$ 35.

Como jogar online

Acesse o site Loterias Caixa;

Use seu CPF e senha cadastrados no site da Caixa . Caso ainda não tenha uma conta, é só se registrar gratuitamente;

e cadastrados no . Caso ainda não tenha uma conta, é só se registrar gratuitamente; Na página inicial, selecione a opção " Mega-Sena ";

"; Marque de 6 a 15 números no volante virtual. A aposta mínima (com 6 números) custa R$ 5. Quanto mais números marcar, maiores as chances — e o valor;

no volante virtual. A aposta mínima (com 6 números) custa R$ 5. Quanto mais números marcar, maiores as chances — e o valor; É possível incluir várias apostas e outros jogos no mesmo carrinho;

e outros jogos no mesmo carrinho; O site exige uma compra mínima de R$ 30 . Isso pode ser atingido com várias apostas ou combinando outros jogos;

. Isso pode ser atingido com várias apostas ou combinando outros jogos; Finalize a compra;

Ao final, é emitido o comprovante digital da aposta. Ele ficará disponível na conta do apostador, na aba “Minhas apostas”.

Apostando em grupo

Além das apostas individuais, há a possibilidade de participar de um bolão, reunindo outras pessoas para apostar em conjunto. Nessa modalidade, cada participante recebe um recibo de cota, que garante o direito de resgatar a parte correspondente do prêmio.

O valor mínimo de um bolão é de R$ 15, e cada cota precisa ser de pelo menos R$ 6. Um mesmo bolão pode ter entre 2 e 100 cotas.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas. Nesse caso, o apostador só precisa informar ao atendente o número de cotas que deseja e guardar o comprovante. Vale lembrar que pode haver cobrança de uma taxa adicional de até 35% sobre o valor da cota, conforme critério de cada lotérica.

