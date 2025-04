Acompanhe ao vivo segundo dia do velório do papa Francisco no Vaticano

O corpo do papa Francisco segue sendo velado, nesta quinta-feira (24), na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia é aberta aos fiéis, que aguardam por horas em longa fila para homenagear o primeiro pontífice latino-americano.

A celebração de adeus é transmitida ao vivo no YouTube pela Igreja Católica. Nas imagens, é possível observar a visita do público aos restos mortais do argentino Jorge Mario Bergoglio. (Assista abaixo)

O bispo de Roma faleceu na última segunda-feira (21), aos 88 anos, na Casa Santa Marta, sua residência oficial, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), cerca de um mês após receber alta de uma longa internação devido a problemas respiratórios.

O corpo do papa Francisco permanecerá exposto aos fiéis até sexta-feira (25), quando encerrará as visitações e será realizado a cerimônia de fechamento do caixão. No sábado (26), acontece o funeral do religioso.

A missa de despedida está prevista para acontecer às 10h pelo horário local (5h pelo de Brasília), na praça de São Pedro, diante da basílica onde o jesuíta argentino fez a última aparição pública, no Domingo de Páscoa (20).

Ao contrário dos antecessores, Francisco optou pela basílica de Santa Maria Maggiore de Roma como local de sepulcro, com uma lápide "simples", com somente uma palavra: "Franciscus", seu nome de papa em latim.

Segundo a imprensa italiana, cerca de meio milhão de fiéis são esperados para a cerimônia fúnebre, assim como chefes de Estado e monarcas de todo o mundo, entre eles os presidentes Lula, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos.

