Homem que desarmou atirador em Sydney recebe R$ 700 mil em doações

O homem que desarmou um dos atiradores em ataque na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, recebeu mais de US$ 130 mil (cerca de R$ 700 mil) em doação, fruto de uma campanha de arrecadação de fundos online iniciada após o ato desse domingo (14).

O comerciante Ahmed al Ahmed foi classificado como um "herói genuíno" pelo governador do estado australiano de Nova Gales do Sul, Chris Minns, após lutar para retirar a arma de um dos suspeitos de matar 15 pessoas durante uma festa judaica na cidade australiana, conforme informações do g1.

Na ação, ele acabou sendo atingindo por dois disparos, está hospitalizado, mas se recupera bem.

A maior parte da quantia arrecada foi doada pelo bilionário Bill Ackman, que contribuiu com cerca de US$ 66 mil (R$ 357 mil).

Ahmed também foi reconhecido por autoridades, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o chamou de "uma pessoa muito, muito corajosa" que salvou muitas vidas.

O homem é um comerciante de frutas da região de Sutherland Shire, em Sydney, e tem 43 anos.

Atiradores são pai e filho

Os homens apontados como autores do ataque "terrorista" e "antissemita" são pai e filho, de 50 e 24 anos, respectivamente. O mais velho acabou morrendo durante a ação.

Segundo o canal ABC, o serviço de inteligência australiano já havia investigado o mais jovem por possível ligação com o grupo jihadista Estado Islâmico.

O primeiro-ministro local, Anthony Albanese, detalhou que o caso foi um "ataque direcionado contra judeus australianos" durante o primeiro dia do Hanukkah, festividade conhecida como Festa das Luzes, que deveria ser "um dia de alegria, uma celebração da fé".

No momento do ataque, as vítimas participavam do evento chamado "Chanukah by the Sea", que celebrava o feriado judaico, que reuniu cerca de mil pessoas, segundo a polícia.