Brasileiro escapa por pouco de avião que caiu sobre carro nos EUA

Um pastor brasileiro afirmou que escapou por poucos segundos de um grave acidente envolvendo um avião de pequeno porte na rodovia I-95, na Flórida, nos Estados Unidos.

O caso aconteceu na segunda-feira (8), quando a aeronave precisou realizar um pouso de emergência e acabou atingindo em cheio um carro que trafegava pela via.

O momento foi registrado por uma câmera instalada no painel de outro veículo.

🛬 Avião aterrissa em carro ao tentar pouso de emergência nos EUA pic.twitter.com/BG35766rMw — Diário do Nordeste (@diarioonline) December 10, 2025

As imagens mostram o avião perdendo altitude, tocando o solo sobre o automóvel e sendo arremessado para frente com o impacto da colisão.

Em depoimento enviado à EPTV, afiliada da TV Globo, Felipe Menegaz Rodrigues, que mora há oito anos nos EUA, mas é natural de Barretos (SP), contou que estava muito próximo do local no momento do acidente e destacou o que chamou de livramento.

“Fiquei impressionado. Foi algo inesquecível. A 30 segundos de distância, por pouco eu não fui atingido por esse avião. Costumo sempre dizer que a boa mão de Deus e uma oração de gratidão e proteção antes de sair de casa faz muito bem. Foi uma cena incrível e assustadora, mas, no final, Deus deu um grande livramento para todos nós”, disse.

O motorista do carro atingido foi socorrido e levado a um hospital da região, mas sofreu apenas ferimentos leves. Já o piloto e o passageiro da aeronave saíram ilesos.

Segundo autoridades federais dos Estados Unidos, momentos antes do acidente o piloto havia comunicado problemas no motor da aeronave.