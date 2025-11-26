Dois militares são baleados em tiroteio na Casa Branca, nos EUA

Dois membros da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados nesta quarta-feira (26), perto da Casa Branca, disse Patrick Morrisey, o governador da Virgínia Ocidental, estado que enviou tropas para a capital americana por ordem do presidente Donald Trump.

Um suspeito foi detido, informou a polícia da capital dos Estados Unidos, enquanto helicópteros sobrevoavam a área.

O presidente Donald Trump afirmou em sua rede Truth Social que "o animal que atirou nos dois guardas nacionais, ambos gravemente feridos e agora em dois hospitais diferentes, também está gravemente ferido, mas além disso pagará um preço muito alto".

Veja também Mundo Papamóvel do papa Francisco será usado como clínica em Gaza Mundo Incêndio em conjunto de prédios de Hong Kong deixa pelo menos 36 mortos Mundo Filho é preso na Itália após mumificar corpo da mãe para continuar recebendo aposentadoria

Mais cedo, Patrick Morrisey havia falado que os dois militares morreram após os tiros, mas voltou atrás afirmando que havia recebido informações conflitantes.

"É com grande pesar que confirmamos o falecimento dos dois membros da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental que foram baleados hoje em Washington, D.C., em decorrência dos ferimentos", disse o governador Patrick Morrisey, no X, antes da informação de que os dois estão vivos.

Três pessoas vítimas de disparos de arma de fogo foram atendidas pelos serviços de emergência, informaram à AFP os serviços de resgate da cidade.

"Escutamos tiros. Estávamos esperando no sinal vermelho e houve vários disparos", relatou à AFP Angela Perry, uma agente de segurança de 42 anos que estava em seu carro com seus dois filhos.