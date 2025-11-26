Papamóvel do papa Francisco será usado como clínica em Gaza

O papamóvel utilizado pelo papa Francisco durante visita a Belém, em 2014, foi apresentado nessa terça-feira (25) após ser adaptado como uma clínica itinerante para as crianças de Gaza. O anúncio foi feito próximo à Basílica da Natividade e à Praça da Manjedoura, em Belém, onde estão sendo realizados os preparativos para o Natal.

"O Veículo da Esperança está pronto para sua nova missão", declarou, em uma coletiva de imprensa, o cardeal Anders Arborelius, bispo de Estocolmo, após abençoar o antigo papamóvel. "Queremos que todas as crianças que atendermos se sintam vistas, ouvidas e protegidas. Os direitos e o bem-estar das crianças são prioridade", indicou.

"Este veículo é um testemunho: o mundo não esqueceu as crianças de Gaza. Não é apenas um veículo: é uma mensagem de compaixão, dignidade e esperança", disse.

O papamóvel, que contará com uma equipe médica, fará triagens e está equipado para realizar exames, diagnósticos e tratamentos, incluindo vacinas, suturas e testes de infecções. A unidade deverá ser capaz de realizar até 200 consultas por dia. As crianças se sentarão na cadeira do pontífice enquanto são atendidas.

Ação foi desejo do papa Francisco

Em maio de 2014, Francisco visitou Amã, Belém e Jerusalém, em sua segunda viagem internacional como pontífice. O papamóvel foi utilizado durante percurso por Belém, no qual cumprimentou a multidão reunida na Praça da Manjedoura.

O Mitsubishi readaptado, um presente do presidente palestino, Mahmud Abbas, foi posteriormente entregue aos frades franciscanos.

A transformação do papamóvel em unidade de saúde foi o último desejo do papa Francisco para as crianças da Faixa de Gaza, conforme informou, em maio, o portal Vatican News.

O veículo foi transformado pela Cáritas, a organização católica de ajuda humanitária. Com um custo de 15 mil dólares (cerca de R$ 80 mil), ele foi adaptado e renovado por mecânicos palestinos. As laterais abertas foram cobertas com divisórias.

"As crianças de Gaza estavam muito próximas do coração do papa Francisco", afirmou Peter Brune, secretário-geral da filial sueca da Cáritas."Elas se sentarão no banco do papa e serão tratadas como as pessoas mais valiosas da Terra", acrescentou.

Acesso a Gaza ainda não foi autorizado

Apesar de o veículo estar pronto, ainda não se sabe quando receberá a autorização israelense para entrar em Gaza, onde, em 10 de outubro, entrou em vigor uma frágil trégua entre Israel e Hamas após dois anos de guerra que devastaram o sistema de saúde no território palestino.

"Como ocorre com toda a ajuda humanitária, precisamos urgentemente de acesso a Gaza", declarou à AFP o secretário-geral da Cáritas, Alistair Dutton. "Estamos trabalhando através dos canais oficiais para conseguir isso o mais rápido possível", disse.