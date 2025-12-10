Avião aterrissa em carro ao tentar pouso de emergência nos EUA

Um avião de pequeno porte acertou um carro que trafegava em uma rodovia da Flórida, nos Estados Unidos, após o piloto tentar fazer um pouso de emergência. O caso aconteceu na última segunda-feira (8), e o acidente foi flagrado pela câmera do painel de outro veículo, que vinha logo atrás. As imagens mostram quando a aeronave desce bruscamente e cai em cima do carro, sendo lançada para frente em seguida. Segundo o portal g1, o motorista foi socorrido com ferimentos leves e levado a um hospital. O piloto e o passageiro da aeronave não se feriram. Segundo autoridades dos Estados Unidos, o avião havia apresentado falha no motor instantes antes.