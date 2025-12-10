Veja lista de vencedores do Prêmio Multishow 2025

O Prêmio Multishow 2025 consagrou grandes nomes da música brasileira, que brilharam no tapete vermelho da Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, na noite dessa terça-feira (9). A 32ª edição da premiação teve Gilberto Gil como o grande homenageado.

Entre 23 categorias, artistas de gêneros como pop, axé, sertanejo e gospel arremataram estatuetas e fizeram performances para celebrar a noite da música, com cerimônia comandada pelos apresentadores Kenya Sade e Tadeu Schmidt.

Grandes destaques do ano com o aclamado álbum "Dominguinho", João Gomes e Mestrinho conquistaram quatro das seis indicações e foram os artistas mais premiados da noite.

Ana Castela, Zé Felipe, Marina Sena e Jota.pê também lideraram diversas categorias, com seis indicações cada.

Veja lista completa de indicados e os vencedores do Prêmio Multishow 2025

Álbum do Ano

Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (Vencedores)

Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna

Rock Doido – Gaby Amarantos

O Mundo Dá Voltas – BaianaSystem

DLRE – Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer – BK

Coisas Naturais – Marina Sena

Revelação

Yan

Panda

Léo Foguete

Joyce Alane

Danilo & Davi (Vencedores)

Ajuliacosta

Artista do Ano

Menos é Mais

Liniker

João Gomes (Vencedor)

Gilberto Gil

Gaby Amarantos

Ana Castela

Hit do Ano

Tubarões – Diego & Victor Hug

Sua Boca Mente (You’re Still The One) – Zé Felipe e Ana Castela

Resenha do Arrocha – J. Eskine

P do Pecado – Menos é Mais e Simone Mendes (Vencedores)

Foguinho – Gaby Amarantos

Cacos de Vidro – BK, Kolo e Evinha

Capa do Ano

Rock Doido – Gaby Amarantos

O Mundo dá Voltas – BaianaSystem

Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (Vencedores)

Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer – BK

Coisas Naturais – Marina Sena

Carranca – Urias

Show do Ano

20 anos – Jorge & Mateus (Vencedores)

Até a Última Ponta – Planet Hemp

Caju – Liniker

Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Tempo Rei – Gilberto Gil

The Town – IZA

Produção Musical do Ano

Dudu Borges

Eduardo Pepato

Iuri Riobranco

Janlusca

Papatinho

Pretinho da Serrinha (Vencedor)

Clipe TVZ do Ano

Acima de mim só Deus – Filipe Ret

Lua Cheia – Marina Sena

Numa Ilha – Marina Sena

P do Pecado – Menos é Mais e Simone Mendes

Pote de Ouro – Liniker ft. Priscila Senna

Sua Boca Mente – Zé Felipe e Ana Castela (Vencedores)

Instrumentista do Ano

Amaro Freitas

Hamilton de Holanda

Hermeto Pascoal (In memoriam)

Jonathan Ferr

Mestrinho (Vencedor)

Pretinho da Serrinha

Categoria Brasil

Benzadeus (Centro-Oeste) (Vencedor)

Bruna Black (Sudeste)

Zudizilla (Sul)

Josyara (Nordeste)

Marília Tavares (Norte)

Música Urbana do Ano

Amina – Tasha & Tracie

Cacos de Vidro (sample: Esperar pra ver) – BK, Kolo, Evinha (Vencedores)

Dharma – AJULIACOSTA

Fuso – Duquesa

LIDO COM CRISES – Ryu, The Runner, Vulgo FK, Neckklace e 6ee

Talvez Você Precise de Mim – Veigh

Sertanejo do Ano

Ilusão de Ótica – Matheus & Kauan e Ana Castela

Olha Onde Eu Tô – Ana Castela

Saudade burra – Lauana Prado feat. Simone Mendes

Saudade Proibida – Simone Mendes

Sua Boca Mente (You’re Still the One) – Zé Felipe e Ana Castela

Tubarões – Diego & Victor Hugo (Vencedores)

Pop do Ano

Caos e Sal – IZA

Despacha – Melly

É Arte – Lexa, Kevin O Chris

Lua Cheia – Marina Sena

Numa Ilha – Marina Sena (Vencedora)

Você Vai Gostar – Duda Beat e AJULIACOSTA

Samba/Pagode do Ano

Apagar (Fundo Raso) – Ferrugem

Duvido – Turma do Pagode feat. Ferrugem e Mumuzinho

Fica Com Deus – Yan e Sorriso Maroto

P do Pecado – Menos É Mais & Simone Mendes (Vencedores)

Pela Última Vez – Menos é Mais e Nattan

Vento – Xande de Pilares

Arrocha do Ano

Mãe Solteira – DG e Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine e MC G15

Me apaixonei nessa morena – Natanzinho Lima ft. Mc Tato e Gabb MC

Não Era Love – Luan Pereira, Grelo e MC Tuto

Resenha do Arrocha – J. Eskine (Vencedor)

Saudade Top 1 – Unha Pintada

Vou começar a não prestar – Theuzinho e Nadson O Ferinha

Funk do Ano

Bota Um Funk – Pedro Sampaio, Anitta e MC GW (Vencedores)

Famosinha – MC Rodrigo do CN, MC Meno K, DJ Caio Vieira

MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) – DENNIS, Luísa Sonza

Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim – Oruam feat. Zé Felipe, Mc Tuto, Mc Rodrigo do CN

Sequência Feiticeira – Pedro Sampaio feat. MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito

Vou Raspar Seu Bigodin – Mc Dricka feat DJ S2k

Rock do Ano

A Cidade – Lagum

Além do Fim – Di Ferrero

Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades – Planet Hemp, Baiana System (Vencedores)

Nada Igual – Terno Rei

Nunca Tenha Medo RMX – Planet Hemp, Seu Jorge e Emicida

toda garota como eu =( =) – Duquesa feat Iorigun

MPB do Ano

Açaí – Jota.pê, SLAP

Apocalipse – Luedji Luna feat Seu Jorge e Arthur Verocai e Fejuca (Vencedores)

Fé (ao vivo) – Caetano Veloso, Maria Bethânia

Infinito em Nós – Zé Ibarra

Sua Onda – Marisa Monte

Um Brinde – Djavan

Forró/Piseiro do Ano

Beija Flor – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê (Vencedores)

Cópia Proibida – Léo Foguete

Eu me apaixonei – Vitinho Imperador

Lembrei de Nós – João Gomes, Jota.pê, Mestrinho

Melzinho – Talita Mel, Xand Avião

Tudo Vai Dar Certo – Raí Saia Rodada

Brega do Ano

Apostar em Você – Luan Pereira, Zé Felipe e Mc Tuto

Bailão – Zé Felipe, Grelo

Desabafo de Um Jovem Adulto – Grelo

Foguinho – Gaby Amarantos (Vencedora)

Pense o Que Quiser de Mim – Raphaela Santos feat. Wesley Safadão

Sonho de amor – Natanzinho lima

Axé e Pagodão do Ano

Desliza (“Olhinho” No Corpinho) – Léo Santana e Melody

Energia de Gostosa – Ivete Sangalo

Hoje Eu Vou Te Usar – Tília, Kadu Martins, Mc Daniel, Leo Santana, DG e Batidão Stronda

O Baiano Tem o Molho – O Kannalha (Vencedor)

O Verão Bateu em Minha Porta – Ivete Sangalo

Surra de Toma – Léo Santana

DJ do Ano

Alok

Dennis

Mochakk

Papatinho (Vencedor)

Pedro Sampaio

Vintage Culture

Gospel do Ano

Avenida do Arrependimento – Thalles Roberto e Jorge

Dependente de Deus – Isadora Pompeo

Fé para o Impossível – Eli Soares (Vencedor)

O Leão – Ton Carfi

Quem É Esse – Julliany Souza

Santo Pra Sempre – Fernandinho