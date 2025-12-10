Veja lista de vencedores do Prêmio Multishow 2025
Uma das maiores premiações da música brasileira aconteceu na noite dessa terça-feira (9).
O Prêmio Multishow 2025 consagrou grandes nomes da música brasileira, que brilharam no tapete vermelho da Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, na noite dessa terça-feira (9). A 32ª edição da premiação teve Gilberto Gil como o grande homenageado.
Entre 23 categorias, artistas de gêneros como pop, axé, sertanejo e gospel arremataram estatuetas e fizeram performances para celebrar a noite da música, com cerimônia comandada pelos apresentadores Kenya Sade e Tadeu Schmidt.
Grandes destaques do ano com o aclamado álbum "Dominguinho", João Gomes e Mestrinho conquistaram quatro das seis indicações e foram os artistas mais premiados da noite.
Ana Castela, Zé Felipe, Marina Sena e Jota.pê também lideraram diversas categorias, com seis indicações cada.
Álbum do Ano
Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (Vencedores)
Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna
Rock Doido – Gaby Amarantos
O Mundo Dá Voltas – BaianaSystem
DLRE – Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer – BK
Coisas Naturais – Marina Sena
Revelação
Yan
Panda
Léo Foguete
Joyce Alane
Danilo & Davi (Vencedores)
Ajuliacosta
Artista do Ano
Menos é Mais
Liniker
João Gomes (Vencedor)
Gilberto Gil
Gaby Amarantos
Ana Castela
Hit do Ano
Tubarões – Diego & Victor Hug
Sua Boca Mente (You’re Still The One) – Zé Felipe e Ana Castela
Resenha do Arrocha – J. Eskine
P do Pecado – Menos é Mais e Simone Mendes (Vencedores)
Foguinho – Gaby Amarantos
Cacos de Vidro – BK, Kolo e Evinha
Capa do Ano
Rock Doido – Gaby Amarantos
O Mundo dá Voltas – BaianaSystem
Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (Vencedores)
Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer – BK
Coisas Naturais – Marina Sena
Carranca – Urias
Show do Ano
20 anos – Jorge & Mateus (Vencedores)
Até a Última Ponta – Planet Hemp
Caju – Liniker
Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Tempo Rei – Gilberto Gil
The Town – IZA
Produção Musical do Ano
Dudu Borges
Eduardo Pepato
Iuri Riobranco
Janlusca
Papatinho
Pretinho da Serrinha (Vencedor)
Clipe TVZ do Ano
Acima de mim só Deus – Filipe Ret
Lua Cheia – Marina Sena
Numa Ilha – Marina Sena
P do Pecado – Menos é Mais e Simone Mendes
Pote de Ouro – Liniker ft. Priscila Senna
Sua Boca Mente – Zé Felipe e Ana Castela (Vencedores)
Instrumentista do Ano
Amaro Freitas
Hamilton de Holanda
Hermeto Pascoal (In memoriam)
Jonathan Ferr
Mestrinho (Vencedor)
Pretinho da Serrinha
Categoria Brasil
Benzadeus (Centro-Oeste) (Vencedor)
Bruna Black (Sudeste)
Zudizilla (Sul)
Josyara (Nordeste)
Marília Tavares (Norte)
Música Urbana do Ano
Amina – Tasha & Tracie
Cacos de Vidro (sample: Esperar pra ver) – BK, Kolo, Evinha (Vencedores)
Dharma – AJULIACOSTA
Fuso – Duquesa
LIDO COM CRISES – Ryu, The Runner, Vulgo FK, Neckklace e 6ee
Talvez Você Precise de Mim – Veigh
Sertanejo do Ano
Ilusão de Ótica – Matheus & Kauan e Ana Castela
Olha Onde Eu Tô – Ana Castela
Saudade burra – Lauana Prado feat. Simone Mendes
Saudade Proibida – Simone Mendes
Sua Boca Mente (You’re Still the One) – Zé Felipe e Ana Castela
Tubarões – Diego & Victor Hugo (Vencedores)
Pop do Ano
Caos e Sal – IZA
Despacha – Melly
É Arte – Lexa, Kevin O Chris
Lua Cheia – Marina Sena
Numa Ilha – Marina Sena (Vencedora)
Você Vai Gostar – Duda Beat e AJULIACOSTA
Samba/Pagode do Ano
Apagar (Fundo Raso) – Ferrugem
Duvido – Turma do Pagode feat. Ferrugem e Mumuzinho
Fica Com Deus – Yan e Sorriso Maroto
P do Pecado – Menos É Mais & Simone Mendes (Vencedores)
Pela Última Vez – Menos é Mais e Nattan
Vento – Xande de Pilares
Arrocha do Ano
Mãe Solteira – DG e Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine e MC G15
Me apaixonei nessa morena – Natanzinho Lima ft. Mc Tato e Gabb MC
Não Era Love – Luan Pereira, Grelo e MC Tuto
Resenha do Arrocha – J. Eskine (Vencedor)
Saudade Top 1 – Unha Pintada
Vou começar a não prestar – Theuzinho e Nadson O Ferinha
Funk do Ano
Bota Um Funk – Pedro Sampaio, Anitta e MC GW (Vencedores)
Famosinha – MC Rodrigo do CN, MC Meno K, DJ Caio Vieira
MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) – DENNIS, Luísa Sonza
Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim – Oruam feat. Zé Felipe, Mc Tuto, Mc Rodrigo do CN
Sequência Feiticeira – Pedro Sampaio feat. MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito
Vou Raspar Seu Bigodin – Mc Dricka feat DJ S2k
Rock do Ano
A Cidade – Lagum
Além do Fim – Di Ferrero
Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades – Planet Hemp, Baiana System (Vencedores)
Nada Igual – Terno Rei
Nunca Tenha Medo RMX – Planet Hemp, Seu Jorge e Emicida
toda garota como eu =( =) – Duquesa feat Iorigun
MPB do Ano
Açaí – Jota.pê, SLAP
Apocalipse – Luedji Luna feat Seu Jorge e Arthur Verocai e Fejuca (Vencedores)
Fé (ao vivo) – Caetano Veloso, Maria Bethânia
Infinito em Nós – Zé Ibarra
Sua Onda – Marisa Monte
Um Brinde – Djavan
Forró/Piseiro do Ano
Beija Flor – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê (Vencedores)
Cópia Proibida – Léo Foguete
Eu me apaixonei – Vitinho Imperador
Lembrei de Nós – João Gomes, Jota.pê, Mestrinho
Melzinho – Talita Mel, Xand Avião
Tudo Vai Dar Certo – Raí Saia Rodada
Brega do Ano
Apostar em Você – Luan Pereira, Zé Felipe e Mc Tuto
Bailão – Zé Felipe, Grelo
Desabafo de Um Jovem Adulto – Grelo
Foguinho – Gaby Amarantos (Vencedora)
Pense o Que Quiser de Mim – Raphaela Santos feat. Wesley Safadão
Sonho de amor – Natanzinho lima
Axé e Pagodão do Ano
Desliza (“Olhinho” No Corpinho) – Léo Santana e Melody
Energia de Gostosa – Ivete Sangalo
Hoje Eu Vou Te Usar – Tília, Kadu Martins, Mc Daniel, Leo Santana, DG e Batidão Stronda
O Baiano Tem o Molho – O Kannalha (Vencedor)
O Verão Bateu em Minha Porta – Ivete Sangalo
Surra de Toma – Léo Santana
DJ do Ano
Alok
Dennis
Mochakk
Papatinho (Vencedor)
Pedro Sampaio
Vintage Culture
Gospel do Ano
Avenida do Arrependimento – Thalles Roberto e Jorge
Dependente de Deus – Isadora Pompeo
Fé para o Impossível – Eli Soares (Vencedor)
O Leão – Ton Carfi
Quem É Esse – Julliany Souza
Santo Pra Sempre – Fernandinho