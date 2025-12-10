Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?
Vote e indique quem você quer que seja o próximo fazendeiro.
Duda Wendling, Saory Cardoso e Toninho Tornado disputam a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (10), em "A Fazenda 17". O vencedor da dinâmica ficará imune e escapará da 12ª roça.
Os três acabaram na dinâmica após serem indicados à zona de eliminação provisória na noite dessa terça-feira (9).
Além dos três peões, Luiz Mesquita ocupou um dos bancos da berlinda e é o primeiro confirmado nessa roça, já que fora vetado de competir pelo chapéu de fazendeiro.
A seguir, vote na enquete sobre quem você quer que se livre da zona de eliminação e vença a Prova do Fazendeiro.
VOTE NA ENQUETE
Veja também
COMO FOI A FORMAÇÃO DA 12ª ROÇA
A berlinda começou com Fabiano Moraes distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele escolheu ficar com o Poder da Chama Laranja e entregou o da branca à Carol Lekker.
Em seguida, foi o momento do fazendeiro Dudu Camargo indicar o primeiro roceiro: Toninho Tornado.
Então, no cara a cara, o pai de Viih Tube recebeu o maior número de indicações, mas se livrou na berlinda ao usar o poder do pergaminho laranja e transferir seus votos para Luiz Mesquita, que acabou ocupando o segundo banquinho ao somar sete indicações.
Na hora de puxar alguém da Baia, Carol Lekker colocou o Poder da Chama Branca em prática e pôde escolher quem da sede indicaria o terceiro roceiro. Ela optou por Saory Cardoso, que indicou Duda Wendling para se juntar à berlinda.
Então, a influenciadora começou o resta um e a dentista acabou sobrando.
Por ser a última a compor a zona de eliminação, Saory pôde vetar alguém da disputa pelo chapéu de fazendeiro e escolheu Luiz Mesquita.