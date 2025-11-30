Ataque em festa infantil deixa 4 mortos e 10 feridos nos Estados Unidos

Quatro pessoas morreram e outras dez ficaram feridas após um ataque a tiros, no sábado (29), durante uma festa infantil no norte da Califórnia, nos Estados Unidos.

O tiroteio aconteceu em um salão de festas da localidade pouco antes das 18h (23h de Brasília), segundo o porta-voz do xerife do condado de San Joaquín, Heather Brent.

Ele informou ainda que entre as vítimas há crianças e adultos e que, segundo as primeiras informações, o ataque pode ter sido direcionado.

Em postagem nas redes sociais, o vice-prefeito de Stockton, Jason Lee escreveu: "Estou devastado e furioso ao saber do massacre em uma festa de aniversário infantil. Uma festa de aniversário nunca deveria ser um lugar onde as famílias temem por suas vidas".

As autoridades não divulgaram informações sobre o suspeito nem sobre um possível motivo. Os investigadores ainda trabalham para identificar o que levou ao ataque.

O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, publicou em uma rede social que ele foi informado sobre o caso.

O escritório do xerife pediu que qualquer pessoa com imagens, vídeos ou informações sobre o ataque entre em contato com a corporação.

Desde o início de 2025, segundo a ONG 'Gun Violence Archive', 504 tiroteios em massa foram registrados nos Estados Unidos.

A organização define como tiroteios em massa aqueles em que quatro ou mais pessoas são atingidas pelos disparos.