Ataque a tiros deixa ao menos nove pessoas mortas na África do Sul

Homens armados mataram nove pessoas e feriram outras 10 em um tiroteio em um bar perto de Joanesburgo, considerada a capital econômica da África do Sul, neste domingo (21), de acordo com a polícia local.

Cerca de 12 homens atacaram uma taverna em Bekkersdal, uma área de mineração de ouro a aproximadamente 40 quilômetros a sudoeste de Joanesburgo, pouco antes da 1h da manhã (23h GMT de sábado), informou a corporação em um comunicado.

“Homens armados desconhecidos atiraram aleatoriamente contra algumas pessoas, em plena rua”, acrescentou a polícia.

A polícia detalhou que os homens, a bordo de dois veículos, “abriram fogo contra os clientes de uma taverna e continuaram atirando de forma aleatória ao fugir do local”.

Veja também Mundo TikTok assina acordo para venda nos EUA Mundo O que se sabe sobre o ataque dos EUA na Síria Mundo Presidentes da UE sinalizam a Lula assinatura de acordo com Mercosul em janeiro

A maioria estava armada com pistolas e um deles portava um fuzil de assalto AK-47, segundo declarou no local dos fatos o subcomissário da polícia provincial, Fred Kekana, ao canal de televisão SABC.

“Aparentemente, depois de atirarem nas vítimas, eles as revistaram. Roubaram seus objetos de valor, em especial seus telefones celulares”, afirma ainda o comunicado.

Entre os mortos está o motorista de um serviço de táxi que se encontrava do lado de fora do bar. A polícia iniciou a busca pelos criminosos.