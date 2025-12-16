Homem que desarmou atirador na Austrália vira símbolo de coragem na Síria

Ahmed al-Ahmed, o homem que arriscou a vida ao desarmar um dos atiradores na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, tornou-se motivo de orgulho em sua cidade natal na Síria. O vendedor de frutas trabalhava no último domingo (14) quando o ataque terrorista começou e dois homens abriram fogo contra uma comemoração judaica. Ahmed lutou contra e desarmou um dos atiradores, mas foi atingido por disparos e foi internado.