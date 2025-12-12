Paraquedista fica preso na cauda de avião na Austrália

Um paraquedista ficou pendurado a mais de 4 mil metros de altura após seu equipamento reserva se prender à cauda do avião em Queensland, na Austrália. O caso aconteceu em setembro, mas as imagens só foram divulgadas pelas autoridades nesta quinta-feira (11). Após cortar as amarras com uma faca, o homem conseguiu descer em segurança ao solo acionando o paraquedas principal. O incidente foi investigado pelo Departamento de Australiano de Segurança dos Transportes (ATSB, na sigla em inglês). A cauda da aeronave ficou danificada, e o piloto chegou a emitir um pedido de socorro após ficar com controle limitado do avião, mas conseguiu pousar em segurança.