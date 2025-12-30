Diário do Nordeste
Idosa conhecida por restauração de 'Ecce Homo' morre aos 94 anos

Cecilia Giménez vivia na cidade de Borja, cidade onde pintura recebia visitas.

(Atualizado às 12:08)
Mundo
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, uma pessoa usando uma blusa clara com decote arredondado e um colar de contas douradas. À direita, uma pintura com fundo claro mostrando uma figura vestindo uma túnica escura com detalhes em vermelho.
Legenda: Cecilia viralizou em 2012 ao tentar restaurar obra de Elías García Martínez e descaracterizá-la.
Foto: Reprodução.

Cecilia Giménez, espanhola que virou fenômeno mundial em 2012 ao tentar restaurar o quadro "Ecce Homo", criado por Elías García Martínez, morreu nesta segunda-feira (29), aos 94 anos.

A idosa de 94 anos vivia na cidade de Borja, na Espanha, e o falecimento foi confirmado pelo prefeito do município, Eduardo Arilla. A causa, entretanto, não foi divulgada.

O caso da tentativa de restauração por Cecilia acabou transformando o Santuário da Misericórdia de Borja, na província de Zaragoza, em atração turística. Milhares de pessoas passaram a viajar até o local para conhecer "a pior restauração da história".

Em 2012, Cecilia tentou recuperar a imagem religiosa da igreja local mesmo sem ter recebido autorização formal, mas acabou viralizando nas redes após ter descaracterizado a obra.

A imagem havia sido pintada no início do século XX e já estava bastante deteriorada, o que teria levado Cecilia a tentar a restauração. Posteriormente, ela assumiu a responsabilidade diante da repercussão.

Já em 2015, Cecilia citou a situação em uma entrevista ao The Guardian, afirmando que chorou todos os dias por conta das críticas e do interesse no caso.

"Durante duas décadas, cuidei da pintura do Ecce Homo no Santuário da Misericórdia, restaurando-a sempre que achava necessário. Devido ao sal e à umidade do ar aqui, a tinta estava sempre descascando. Tenho certeza de que, se eu não tivesse me interessado em salvar a pintura, ela nem existiria hoje", explicou ela. 

