Após reunião com Zelensky, Trump afirma que Kiev e Moscou estão 'mais perto' de um acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Rússia e a Ucrânia estão "mais perto" de um acordo. Neste domingo (28), foi realizada uma reunião entre Trump e o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na Flórida.

Dentre os tópicos da conversa, focaram no fim do conflito entre os dois países europeus. “Estamos chegando muito perto, talvez muitíssimo”, de pôr fim à guerra, declarou Trump.

Na coletiva de imprensa, Zelensky apareceu ao lado do estadunidense, e aproveitou para declarar que ele e líderes europeus se reunirão com Trump, em Washington, em janeiro.

Veja também Mundo Cinco morrem em queda de helicóptero no Monte Kilimanjaro Mundo Colisão entre helicópteros deixa um morto e um ferido nos EUA; veja vídeos

Disputa por territórios

Além disso, detalharam que Kiev e Moscou estão “mais perto” de um acordo sobre o status do disputado território de Donbass, embora a situação continue complexa, disse o republicano.

“Está por resolver, mas há muitos avanços. É um assunto muito difícil, mas creio que será resolvido”, afirmou Trump a jornalistas em resposta a uma pergunta sobre Donbass.