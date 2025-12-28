Diário do Nordeste
Colisão entre helicópteros deixa um morto e um ferido nos EUA; veja vídeos

Acidente ocorreu próximo de um aeroporto em Nova Jersey.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Imagem feita por um transeunte mostra momento em que helicóptero perde altitude após colidir com outro.
Legenda: Aeronaves estariam tripuladas somente com os pilotos no momento do acidente. Caso é investigado por autoridades locais.
Foto: Reprodução/ X

Uma colisão aérea entre dois helicópteros resultou na morte de um piloto e deixou outro em estado grave neste domingo (28), no estado de Nova Jersey, Estados Unidos. O acidente aconteceu por volta das 11h25, no horário local, próximo de um aeroporto da região.

Conforme a Administração Federal de Aviação (FAA), as aeronaves envolvidas no desastre eram modelos Enstrom F-28A e Enstrom 280C. No momento da batida, apenas os pilotos estavam a bordo de cada helicóptero. Um dos tripulantes morreu ainda no local, enquanto o segundo foi resgatado e levado a um hospital regional com ferimentos graves.

Um registro em vídeo capturou o exato momento em que uma das aeronaves cai após o impacto. Com a batida, um dos helicópteros pegou fogo, exigindo a intervenção imediata da polícia e do corpo de bombeiros para controlar as chamas.

As autoridades locais confirmaram que a FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) já foram notificados e darão início às investigações para apurar as causas da colisão.

