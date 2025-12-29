Zelensky afirma que Trump ofereceu segurança por 15 anos

Os Estados Unidos ofereceram à Ucrânia garantias de segurança por 15 anos, com possibilidade de extensão. As informações foram detalhadas pelo presidente Volodimir Zelensky nesta segunda-feira (29), um dia após encontro com o presidente americano Donald Trump. Segundo o mandatário ucraniano, estas garantias são uma condição indispensável para suspender uma lei marcial em vigor na Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022. Zelensky, que solicitou ao republicano um prazo mais longo, não forneceu detalhes sobre as garantias de segurança propostas por Washington e limitou-se a dizer que incluem elementos que já haviam sido abordados.