Avalanche nos Pirineus espanhóis mata três esquiadores

Uma avalanche de neve deixou três esquiadores mortos e uma pessoa ferida nesta segunda-feira (29) nos Pirineus Aragoneses, no nordeste da Espanha. A vítima sobrevivente, uma mulher, foi encontrada com quadro de hipotermia e recebeu atendimento médico. De acordo com a Guarda Civil, o alerta foi feito por volta das 13h (horário local), após uma testemunha relatar ter visto o deslizamento em uma área frequentada por praticantes de esqui. Equipes de resgate foram enviadas ao local, nas proximidades do Pico Tablato, perto do balneário de Panticosa. No local, os socorristas encontraram os corpos de três vítimas soterradas pela neve. O presidente da região de Aragão, Jorge Azcón, disse nas redes sociais estar “chocado” com o que chamou de um trágico acidente na montanha e informou que cancelou compromissos oficiais para acompanhar a ocorrência.
