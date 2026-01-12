Papa Leão XIV recebe María Corina Machado no Vaticano em meio à crise venezuelana

O Papa Leão XIV recebeu nesta segunda-feira (12), no Vaticano, a líder da oposição venezuelana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado.

A audiência constava na agenda oficial do pontífice, mas o Vaticano não divulgou detalhes sobre o conteúdo da conversa.

O encontro ocorre em um momento de forte instabilidade política na Venezuela, dias após a ação dos Estados Unidos que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro.

À época, o papa se manifestou publicamente pedindo que o país permanecesse soberano e independente, além de reforçar a necessidade de respeito aos direitos humanos.

Encontro com Trump

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que também deve se reunir com María Corina Machado nos próximos dias, em Washington.

Em entrevista à Fox News, o republicano disse aguardar a chegada da líder da oposição venezuelana ainda nesta semana.

“Entendo que ela virá em algum momento na próxima semana. Estou ansioso para cumprimentá-la”, afirmou Trump, que recentemente se alinhou à vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, após a prisão de Maduro.

Apelos do papa

Desde a operação americana no país, o Papa Leão XIV tem acompanhado a situação com preocupação. No Angelus de 4 de janeiro, um dia após a captura de Maduro, o pontífice pediu o fim da violência e a preservação da soberania venezuelana.

“O bem do amado povo venezuelano deve prevalecer sobre todas as outras considerações”, afirmou o papa, ao defender caminhos de justiça e paz, o respeito aos direitos civis e humanos e atenção especial aos mais pobres, afetados pela crise econômica.

O apelo foi reiterado em 9 de janeiro, durante audiência com o Corpo Diplomático da Santa Sé, quando Leão XIV voltou a defender a construção de uma sociedade baseada na justiça, na liberdade e na fraternidade, além do respeito à vontade do povo venezuelano diante da crise prolongada no país.