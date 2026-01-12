Trump publica montagem em que aparece como ‘presidente interino da Venezuela’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais, no domingo (11), uma montagem do perfil dele na Wikipedia em que aparece como “presidente interino da Venezuela”.

A postagem ocorreu uma semana após forças norte-americanas capturarem o venezuelano Nicolás Maduro e a esposa dele, Cilia Flores, sob acusações relacionadas ao narcoterrorismo.

A imagem publicada por Trump ampliou as incertezas sobre quem exerce o poder na Venezuela. Após a captura de Maduro, a vice-presidente Delcy Rodríguez tomou posse como presidente interina.

Veja também Mundo Trump diz não ser necessário capturar Putin: 'Ele tem medo dos EUA' Mundo Babá cearense morta por patroa em Portugal pode ser enterrada como indigente

Paralelamente, setores da oposição defendem que Edmundo González Urrutia, candidato que reivindica vitória na eleição presidencial de 2024, assuma o comando do país.

Nesse contexto, Trump anunciou que um grupo de autoridades norte-americanas ficará responsável por administrar Caracas e afirmou estar pressionando o governo venezuelano a cooperar. Na sexta-feira (9), o republicano declarou que estava “trabalhando bem” com Delcy e afirmou que, no momento, o governo venezuelano “parece ser um aliado”.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, apresentou um plano dividido em três fases para a Venezuela: estabilização, recuperação e transição de poder. Apesar de anunciado, o plano ainda não tem data para começar, o que coincide com a declaração de Trump de que não haverá novas eleições no país nos próximos 30 dias.

Intervenção na Venezuela

A captura de Maduro e de Cilia Flores ocorreu em 3 de janeiro, após quatro meses de tensão militar entre Venezuela e Estados Unidos. Segundo o governo norte-americano, a ação foi precedida por uma operação naval iniciada em setembro do ano passado, voltada ao combate ao narcotráfico no Caribe e no Pacífico, próximo às costas da Venezuela e da Colômbia. Washington acusa o líder chavista de envolvimento com organizações que transportariam drogas para os Estados Unidos.

Maduro foi apresentado à Justiça em 5 de janeiro e acusado de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, além de conspiração para posse desses armamentos contra os Estados Unidos. Ele se declarou inocente.

Um dia após a apresentação de Maduro à Justiça, o governo dos Estados Unidos recuou da acusação de que ele lideraria uma organização criminosa denominada “Cartel de los Soles”. A administração passou a afirmar que o termo não se refere a um cartel formal, mas a um sistema de patronagem e a uma cultura de corrupção dentro do Estado venezuelano, associada a recursos do narcotráfico.

Atualmente, Trump pressiona o governo venezuelano a cooperar com os Estados Unidos, que passarão a controlar as vendas de petróleo do país. Ao mesmo tempo, o Senado norte-americano aprovou uma resolução que impede o presidente de autorizar novas ações militares contra a Venezuela sem aval prévio do Congresso.