EUA recuam e retiram acusação de que Maduro liderava cartel de drogas

O governo dos Estados Unidos recuou e decidiu retirar a acusação de que Nicolás Maduro seria o líder do Cartel de Los Soles. A decisão indica uma mudança no discurso de Trump contra o presidente venezuelano e o suposto cartel de drogas citado em uma denúncia feita pelo Departamento de Justiça em 2020, conforme análise publicada pelo jornal norte-americano The New York Times.

Em meio às tensões militares e ataques contra o regime venezuelano, os Estados Unidos já haviam acusado, em 2025, que o Cartel de Los Soles seria encabeçado por Maduro.

O estopim foi a operação militar que levou à prisão de Maduro e sua esposa, Cilia Flores, no último sábado (3), em Caracas.

A decisão do governo Trump agora indica que Maduro é culpado de "participar, proteger e perpetuar uma cultura de corrupção de enriquecimento a partir do tráfico de drogas" e de lucrar com isso. Antes, ele era acusado de ser "chefe de uma organização terrorista narcotraficante".

A mudança foi publicada em novo documento do Departamento de Justiça. Ainda assim, Nicolás Maduro deve responder a quatro acusações relacionadas ao narcoterrorismo.

"O réu, Nicolás Maduro Moros — assim como o ex-presidente Chávez antes dele — participa, perpetua e protege uma cultura de corrupção na qual as elites poderosas da Venezuela se enriquecem por meio do tráfico de drogas e da proteção de seus parceiros traficantes", diz o documento.

Segundo o governo dos EUA, os lucros dessa atividade ilegal "fluem para oficiais civis, militares e de inteligência corruptos de diferentes níveis, que operam em um sistema de clientelismo comandado pelos que estão no topo — conhecido como Cartel de Los Soles ou Cartel do Sol".

O citado Cartel de Los Soles faz uma referência ao símbolo do sol usado em uniformes de oficiais militares venezuelanos de alta patente.

Prisão de Maduro

Maduro foi capturado pelos Estados Unidos no último sábado (3). Ele foi levado para solo americano e detido em uma prisão de Nova York.

Conforme a nova acusação do Departamento de Justiça estadunidense, Maduro deve responder aos seguintes crimes: