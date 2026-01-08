Nicolás Maduro e a esposa se feriram em operação de captura dos EUA

O ministro do Interior da Venezuela detalhou, nessa quarta-feira (7), que o presidente deposto do país, Nicolás Maduro, e a esposa dele, Cilia Flores, ficaram feridos durante a operação militar dos Estados Unidos que os capturou na semana passada.

Segundo Diosdado Cabello, a mulher teria sido ferida na região da cabeça e sofrido uma pancada no corpo, enquanto o marido teria lesionado a perna.

O que aconteceu?

Os dois teriam corrido e tentado se esconder atrás de uma porta de aço pesada no complexo onde estavam, mas bateram a cabeça no batente da porta, que era baixo, informaram fontes familiarizadas com uma reunião de autoridades dos EUA realizada na segunda-feira (5). As informações são do portal da CNN Brasil.

No início desta semana, os dois compareceram com ferimentos visíveis a um tribunal de Nova York, e o advogado da esposa do presidente deposto disse ao juiz que ela "sofreu ferimentos significativos" durante a captura.

Cresce número de mortos em operação americana

Além de detalhar os estados do presidente deposta e da antiga primeira-dama, o ministro do Interior venezuelano ainda apontou que a operação norte-americana teria provocado a morte de 100 pessoas.

"Até agora há 100 mortos e uma quantidade parecida de feridos. Terrível o ataque contra o nosso país", afirmou Cabello durante seu programa de televisão semanal.