Mulher é morta a tiros por agente de imigração nos EUA

Uma mulher foi morta a tiros por um agente federal de imigração em Minnesota, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (7). Autoridades norte-americanas informaram que a vítima estava dirigindo um carro e teria supostamente tentado atropelar agentes que trabalhavam no local.

O governo estadunidense definiu o caso como "ato de terrorismo" e defendeu que o servidor agiu em "legítima defesa".

A morte da mulher ocorreu enquanto agentes da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) realizavam "operações seletivas" na cidade de Mineápolis.

"Alguns agitadores começaram a bloquear os agentes e uma destas agitadoras violentas transformou seu veículo em uma arma, tentando atropelar nossas forças de ordem com a intenção de matá-las, um ato de terrorismo", afirmou o Departamento de Segurança Interna em um comunicado.

Agente agiu em 'legítima defesa', diz governo

Segundo as autoridades, o agente agiu em "legítima defesa". Durante a ação, agentes também ficaram feridos.

"Um agente do ICE, temendo por sua vida, a de seus companheiros e a segurança da população, atirou em legítima defesa. A suposta autora foi atingida e faleceu. Espera-se que os agentes que ficaram feridos se recuperem por completo", acrescentou o Departamento de Segurança.

O prefeito de Mineápolis, o democrata Jacob Frey, manifestou-se criticando a operação que causou a morte da mulher. Ele chamou de "bobagens" as informações da polícia migratória.

"Temíamos este momento desde que o ICE chegou à cidade. Tenho uma mensagem para o ICE: Vão embora de Mineápolis!", escreveu o prefeito da cidade.

Já o governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, escreveu no X que suas equipes "estão compilando informação" e "pedem a todos que mantenham a calma".

As operações ordenadas pelo governo do presidente Donald Trump motivaram protestos em algumas cidades contra as ações dos agentes migratórios para deter e expulsar imigrantes.