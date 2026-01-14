Tragédia na Tailândia: queda de guindaste sobre trem deixa ao menos 32 mortos

Pelo menos 32 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após a queda de uma grua sobre um trem de passageiros na Tailândia nesta quarta-feira (14).

O acidente aconteceu durante obras de um projeto ferroviário e resultou no descarrilamento da composição que fazia o trajeto entre Bangcoc e a região nordeste do país, segundo autoridades locais. O primeiro-ministro Anutin Charnvirakul afirmou que os responsáveis pelo acidente “terão de prestar contas”.

De acordo com o Ministério da Saúde tailandês, além das mortes confirmadas, há três pessoas desaparecidas e 64 hospitalizadas, sete delas em estado grave. A grua fazia parte das obras da ferrovia de alta velocidade e caiu diretamente sobre o segundo vagão do trem.

Morador da região de Nakhon Ratchasima, Mitr Intrpanya relatou à agência AFP ter ouvido um forte estrondo seguido de duas explosões. “Quando cheguei perto, vi a grua sobre um trem de três vagões. O metal parecia ter partido o segundo vagão ao meio”, contou.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram equipes de resgate atuando em meio a fumaça e destroços. As operações chegaram a ser suspensas temporariamente por causa de um vazamento de produtos químicos, cuja origem não foi detalhada pelas autoridades.

Legenda: De acordo com o Ministério da Saúde tailandês, além das mortes confirmadas, há três pessoas desaparecidas e 64 hospitalizadas. Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP.

A grua era utilizada nas obras do primeiro trem de alta velocidade da Tailândia, parte de um projeto orçado em mais de US$ 5 bilhões, que prevê ligar Bangcoc à cidade chinesa de Kunming, passando pelo Laos, até 2028. A iniciativa integra a estratégia chinesa da chamada “Nova Rota da Seda”.

Embora conte com apoio técnico da China, o governo tailandês afirmou que o trecho onde ocorreu o acidente está sob responsabilidade de uma empresa local. A construtora Italian-Thai Development declarou que irá indenizar as famílias das vítimas e arcar com os custos médicos dos feridos.