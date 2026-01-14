Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tragédia na Tailândia: queda de guindaste sobre trem deixa ao menos 32 mortos

Acidente ocorreu durante obras de ferrovia de alta velocidade e provocou descarrilamento de composição que ligava Bangcoc ao nordeste do país.

Escrito por
e
(Atualizado às 19:48)
Mundo
Imagem do acidente.
Legenda: O guindaste era utilizado nas obras do primeiro trem de alta velocidade da Tailândia.
Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP.

Pelo menos 32 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após a queda de uma grua sobre um trem de passageiros na Tailândia nesta quarta-feira (14). 

O acidente aconteceu durante obras de um projeto ferroviário e resultou no descarrilamento da composição que fazia o trajeto entre Bangcoc e a região nordeste do país, segundo autoridades locais. O primeiro-ministro Anutin Charnvirakul afirmou que os responsáveis pelo acidente “terão de prestar contas”.

De acordo com o Ministério da Saúde tailandês, além das mortes confirmadas, há três pessoas desaparecidas e 64 hospitalizadas, sete delas em estado grave. A grua fazia parte das obras da ferrovia de alta velocidade e caiu diretamente sobre o segundo vagão do trem.

Veja também

teaser image
Mundo

EUA suspendem emissão de vistos para cidadãos do Brasil e outros 74 países

Morador da região de Nakhon Ratchasima, Mitr Intrpanya relatou à agência AFP ter ouvido um forte estrondo seguido de duas explosões. “Quando cheguei perto, vi a grua sobre um trem de três vagões. O metal parecia ter partido o segundo vagão ao meio”, contou.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram equipes de resgate atuando em meio a fumaça e destroços. As operações chegaram a ser suspensas temporariamente por causa de um vazamento de produtos químicos, cuja origem não foi detalhada pelas autoridades.

Imagens do acidente.
Legenda: De acordo com o Ministério da Saúde tailandês, além das mortes confirmadas, há três pessoas desaparecidas e 64 hospitalizadas.
Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP.

A grua era utilizada nas obras do primeiro trem de alta velocidade da Tailândia, parte de um projeto orçado em mais de US$ 5 bilhões, que prevê ligar Bangcoc à cidade chinesa de Kunming, passando pelo Laos, até 2028. A iniciativa integra a estratégia chinesa da chamada “Nova Rota da Seda”.

Embora conte com apoio técnico da China, o governo tailandês afirmou que o trecho onde ocorreu o acidente está sob responsabilidade de uma empresa local. A construtora Italian-Thai Development declarou que irá indenizar as famílias das vítimas e arcar com os custos médicos dos feridos.

Assuntos Relacionados
Imagem do acidente.
Mundo

Tragédia na Tailândia: queda de guindaste sobre trem deixa ao menos 32 mortos

Acidente ocorreu durante obras de ferrovia de alta velocidade e provocou descarrilamento de composição que ligava Bangcoc ao nordeste do país.

Redação e AFP
Há 2 horas
Imagem escrito Visa dentro de um passaporte norte-americano.
Mundo

EUA suspendem emissão de vistos para cidadãos do Brasil e outros 74 países

Determinação deve começar a valer a partir da próxima quarta-feira (21).

Redação
14 de Janeiro de 2026
Rede social X volta a ficar acessível na Venezuela
Mundo

Rede social X volta a ficar acessível na Venezuela

Plataforma foi suspensa em 9 de agosto de 2024, pouco depois de Maduro ser proclamado vencedor das eleições presidenciais.

Redação e AFP
14 de Janeiro de 2026
Papa Leão XIV recebe Maria Corina Machado.
Mundo

Papa Leão XIV recebe María Corina Machado no Vaticano em meio à crise venezuelana

A reunião ocorreu após apelos do pontífice pela soberania da Venezuela; encontro não teve detalhes divulgados.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Em montagem que lembra layout da Wikipedia, Trump aparece como ‘presidente interino’ da Venezuela.
Mundo

Trump publica montagem em que aparece como ‘presidente interino da Venezuela’

Imagem simula pesquisa na Wikipedia.

Redação
12 de Janeiro de 2026
As fotos mostram uma mulher de cor parda, que utiliza óculos. Na primeira imagem, ela está sentada em uma avião. Na segunda, está posando em pé, com um jardim atrás.
Mundo

Babá cearense morta por patroa em Portugal pode ser enterrada como indigente

Família ainda busca fazer o traslado do corpo de Lisboa para Fortaleza.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Foto que contém Donald Trump e Vladimir Putin, presidentes dos EUA e da Rússia, respectivamente.
Mundo

Trump diz não ser necessário capturar Putin: 'Ele tem medo dos EUA'

Presidente dos EUA admite frustração com extensão do conflito capitaneado pela Rússia.

Redação
10 de Janeiro de 2026
EUA apreende novo petroleiro da Venezuela; veja vídeo
Mundo

EUA apreende novo petroleiro da Venezuela; veja vídeo

Essa é a quinta embarcação do tipo interceptada pelos norte-americanos.

Redação
09 de Janeiro de 2026
União Europeia aprova acordo com o Mercosul
Mundo

União Europeia aprova acordo com o Mercosul

A presidente da Comissão poderá viajar a Assunção para assinar, na segunda-feira (12), o acordo comercial.

Redação e AFP
09 de Janeiro de 2026
Imagem de Donald Trump em terno azul marinho e gravata vermelha, fazendo um gesto de 'ok' durante um pronunciamento.
Mundo

Trump diz que EUA começarão a atacar cartéis de drogas por terra

Presidente estadunidense citou que organizações estariam controlando o México.

Redação
09 de Janeiro de 2026
JD Vance gesticula enquanto fala.
Mundo

Vice-presidente dos EUA responsabiliza vítima por morte em ação de imigração

J.D. Vance diz que agente agiu em legítima defesa; FBI assume investigação após forte repercussão.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem de celular mostrando um dos momentos dos protestos.
Mundo

Irã impõe apagão de internet para conter protestos no País

Manifestações contra alta do custo de vida já atingem 25 províncias e deixaram dezenas de mortos.

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
Foto antiga de Baba Vanga. Imagem usada em matéria sobre previsões da mística búlgara para 2026.
Mundo

Baba Vanga teria previsto contato alienígena e início da Terceira Guerra em 2026

Mística búlgara também alertou para colapso moral da humanidade e traçou uma cronologia que vai até o fim do mundo, em 5079.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Foto de Teodoro com Lucinete.
Mundo

Esposo de babá cearense assassinada em Portugal cobra respostas: ‘Não pude dar um enterro digno’

A suspeita do crime segue presa e foi indiciada pelo Ministério Público português.

Lucas Monteiro
08 de Janeiro de 2026
Renee Nicole Good
Mundo

Mãe, poeta e cidadã americana: quem era a mulher morta por agente de imigração nos EUA

Renee Nicole Good foi atingida por vários tiros enquanto tentava se afastar da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE).

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
Imagem de Donald Trump, homem branco de pele alaranjada com cabelos loiro claros, usando terno azul e gravata vermelha em um palanque de discurso. A sua frente, há um microfone, e há duas bandeiras dos Estados Unidos atrás dele.
Mundo

Trump afirma que EUA irá administrar Venezuela 'por muitos anos'

O presidente da nação estadunidense ainda enfatizou que irá reconstruir o país latino 'de maneira muito mais lucrativa'.

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
foto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Mundo

Trump anuncia saída dos EUA de 66 organizações internacionais

Segundo o presidente estadunidense, as organizações "já não servem aos interesses" nacionais.

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, e sua esposa Cilia Flores acenam para os apoiadores enquanto deixam o Capitolio -sede da Assembleia Nacional- após prestarem o juramento durante a inauguração presidencial em Caracas no dia 10 de janeiro de 2025.
Mundo

Nicolás Maduro e a esposa se feriram em operação de captura dos EUA

Ministro venezuelano afirma que presidente deposto e companheira se machucaram.

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
foto de policiais do Departamento de Polícia de Minneapolis no local onde um agente federal de imigração matou a tiros uma mulher.
Mundo

Mulher é morta a tiros por agente de imigração nos EUA

Segundo as autoridades, o agente agiu em "legítima defesa".

Diário do Nordeste/AFP
07 de Janeiro de 2026
Trump fala em um púlpito.
Mundo

Venezuela aceita fornecer até 50 milhões de barris de petróleo aos EUA, afirma Trump

Segundo o presidente americano, o petróleo será vendido a preço de mercado e os recursos ficarão sob controle direto do governo dos Estados Unidos.

Redação
06 de Janeiro de 2026