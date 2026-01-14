EUA suspendem emissão de vistos para cidadãos do Brasil e outros 74 países

A emissão de vistos dos Estados Unidos para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil, foi suspensa pelo Departamento de Estado norte-americano nesta quarta-feira (14).

A informação foi confirmada pela Fox News Digital, que obteve acesso a um memorando responsável por destinar orientações a funcionários consulares. Não está confirmado se a suspensão afeta os vistos para turistas.

Veja também Mundo Trump publica montagem em que aparece como ‘presidente interino da Venezuela’ Mundo Papa Leão XIV recebe María Corina Machado no Vaticano em meio à crise venezuelana

O documento aponta que a suspensão deve permanecer por tempo indeterminado. Ele aponta que os vistos devem ser negados conforme a legislação vigente enquanto procedimentos serão reavaliados.

Assim como o Brasil, países como Afeganistão, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia, Rússia e Iêmen foram citados.

A suspensão começa a valer a partir da próxima quarta-feira (21).