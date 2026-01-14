EUA suspendem emissão de vistos para cidadãos do Brasil e outros 74 países
Determinação deve começar a valer a partir da próxima quarta-feira (21).
A emissão de vistos dos Estados Unidos para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil, foi suspensa pelo Departamento de Estado norte-americano nesta quarta-feira (14).
A informação foi confirmada pela Fox News Digital, que obteve acesso a um memorando responsável por destinar orientações a funcionários consulares. Não está confirmado se a suspensão afeta os vistos para turistas.
O documento aponta que a suspensão deve permanecer por tempo indeterminado. Ele aponta que os vistos devem ser negados conforme a legislação vigente enquanto procedimentos serão reavaliados.
Assim como o Brasil, países como Afeganistão, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia, Rússia e Iêmen foram citados.
A suspensão começa a valer a partir da próxima quarta-feira (21).