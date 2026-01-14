Rede social X volta a ficar acessível na Venezuela

A Venezuela recuperou o acesso à rede social X, na noite desta terça-feira (13), após o bloqueio ordenado há mais de um ano pelo presidente deposto Nicolás Maduro. A plataforma foi suspensa em 9 de agosto de 2024, pouco após Maduro ser proclamado vencedor das eleições presidenciais em meio a denúncias de fraude. Ministros, parlamentares e instituições do governo interromperam imediatamente o uso da rede social, que era o principal canal de informação do país. Desde então, o acesso dentro de Venezuela só era possível mediante o uso de uma rede privada, também conhecida como VPN.