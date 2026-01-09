EUA apreende novo petroleiro da Venezuela; veja vídeo

Os Estados Unidos apreenderam um novo navio petroleiro venezuelano no Mar do Caribe nesta sexta-feira (9), próximo à Trindade e Tobago. Essa é a quinta embarcação captada pelos norte-americanos, que atuam para conter as exportações de petróleo da Venezuela.

A ação foi confirmada pelas autoridades americanas nas redes sociais, logo após ser divulgada por agências de notícias.

O Comando do Sul dos EUA detalhou que a embarcação foi interceptada antes do amanhecer por fuzileiros navais e marinheiros, que partiram do USS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo. O petroleiro, identificado como Olina, foi apreendido "sem incidentes", destacou a organização.

"Mais uma vez, nossas forças conjuntas inter agências enviaram uma mensagem clara esta manhã: 'não há refúgio seguro para criminosos'. [...] A Operação Southern Spear do Departamento de Guerra mantém-se firme em sua missão de defender nossa pátria, pondo fim às atividades ilícitas e restaurando a segurança no Hemisfério Ocidental", declarou ao divulgar o vídeo da operação.

Segundo uma fonte do setor marítimo, à agência Reuters, o navio navegava indevidamente sob uma bandeira do Timor-Leste, país do Sudeste Asiático. Ele teria partido da Venezuela carregado com petróleo logo após o presidente local, Nicolás Maduro, ser capturado pelos EUA, e estava tentando retornar ao território devido ao bloqueio norte-americano às exportações venezuelanas.

"A apreensão ocorre após uma longa perseguição a navios-tanque ligados a carregamentos de petróleo venezuelano sujeitos a sanções na região", detalhou.