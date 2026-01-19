Camilo aguarda aval do Planalto para deixar o MEC: 'Me dedicar à reeleição de Elmano e Lula'

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), informou que pode deixar o Ministério da Educação até março deste ano para dedicar-se à campanha à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e do presidente Lula (PT). Ele disse, nesta segunda-feira (19), em entrevista coletiva, em Brasília, que irá conversar com o chefe do Executivo nacional para analisar uma possível saída estratégica.

Caso aconteça, a exoneração também deixará Camilo como um nome disponível para disputar cargos majoritários em 2026, já que março é também o prazo-limite para desincompatibilização de ministros que pretendem concorrer nas eleições deste ano.

No caso do cearense, o mandato dele de senador segue até 2030, contudo, ele tem o nome ventilado para disputar novamente o Governo do Ceará, a Presidência da República e a Vice-Presidência.

O petista nega qualquer plano para tais cargos neste momento.

“Quero dizer claramente que o meu candidato, para quem eu vou trabalhar, será o Elmano de Freitas, para ser reeleito governador do Ceará, e o presidente Lula, para ser reeleito presidente deste País”, disse.

Camilo acrescentou que essa saída depende do aval do presidente. “Devo a ele toda a minha gratidão e honra de estar aqui neste cargo”, destacou.

“Mas, para deixar muito claro, qualquer saída minha do Ministério será para me dedicar à reeleição do governador Elmano e à reeleição do presidente Lula" Camilo Santana (PT) Ministro da Educação

O ministro ressaltou ainda que “a equipe do MEC é formada por pessoas competentes e o Ministério está rodando bem”

“Eu não tenho dúvida de que a minha saída ou não jamais vai afetar o encaminhamento, o andamento das ações”, concluiu.