Camilo aguarda aval do Planalto para deixar o MEC: 'Me dedicar à reeleição de Elmano e Lula'

Com a saída da Pasta, o ministro também ficaria disponível para disputar cargos majoritários no pleito eleitoral deste ano.

Escrito por
Igor Cavalcante e Flávia Rabelo, de Brasília igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Dois políticos de camisa branca, Camilo e Elmano, caminham de mãos dadas sobre um palco, sorrindo e acenando para o público durante um ato político; ao fundo, apoiadores e um grande painel com os rostos de Elmano e Lula.
Legenda: Planos de Camilo incluem reforçar a campanha à reeleição de Elmano de Freitas.
Foto: Thiago Gadelha.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), informou que pode deixar o Ministério da Educação até março deste ano para dedicar-se à campanha à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e do presidente Lula (PT). Ele disse, nesta segunda-feira (19), em entrevista coletiva, em Brasília, que irá conversar com o chefe do Executivo nacional para analisar uma possível saída estratégica.

Caso aconteça, a exoneração também deixará Camilo como um nome disponível para disputar cargos majoritários em 2026, já que março é também o prazo-limite para desincompatibilização de ministros que pretendem concorrer nas eleições deste ano.

No caso do cearense, o mandato dele de senador segue até 2030, contudo, ele tem o nome ventilado para disputar novamente o Governo do Ceará, a Presidência da República e a Vice-Presidência.

O petista nega qualquer plano para tais cargos neste momento. 

“Quero dizer claramente que o meu candidato, para quem eu vou trabalhar, será o Elmano de Freitas, para ser reeleito governador do Ceará, e o presidente Lula, para ser reeleito presidente deste País”, disse.

Camilo acrescentou que essa saída depende do aval do presidente. “Devo a ele toda a minha gratidão e honra de estar aqui neste cargo”, destacou.

“Mas, para deixar muito claro, qualquer saída minha do Ministério será para me dedicar à reeleição do governador Elmano e à reeleição do presidente Lula"
Camilo Santana (PT)
Ministro da Educação

O ministro ressaltou ainda que “a equipe do MEC é formada por pessoas competentes e o Ministério está rodando bem”

“Eu não tenho dúvida de que a minha saída ou não jamais vai afetar o encaminhamento, o andamento das ações”, concluiu.

