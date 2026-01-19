Parcial da enquete BBB 26 indica sister eliminada com mais de 40% dos votos

O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste sobre o 1º paredão do Big Brother Brasil 26 aponta Aline como a primeira eliminada do programa, com 42,7% dos votos.

Até o começo da tarde desta segunda-feira (19), a sister Milena aparece em segundo lugar com 36,5% das intenções de voto para deixar o reality. Já Ana Paula está em último lugar, com 20,8% dos votos.

Legenda: Uma das sisters será eliminada na próxima terça-feira (20). Foto: Reprodução.

O resultado da berlinda será anunciado por Tadeu Schmidt na noite de terça-feira (20).

Como foi a formação do Paredão?

A formação do paredão ocorreu com:

1 emparedado pelo Big Fone;

1 contragolpe do emparedado pelo Big Fone;

1 indicado pelo líder;

1 mais votado pela casa.

Os imunes eram Marcelo (atendeu o Big Fone), Alberto Cowboy (líder), Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus (vencedores do Quarto Branco).

Aline Campos foi a primeira indicada ao paredão após Marcelo atender o Big Fone, na quinta-feira (15). No contragolpe, emparedou Ana Paula.

No domingo (18), Jonas imunizou Sarah. Na indicação do líder, Alberto mandou Milena direto para o paredão, sem chance de prova Bate-e-Volta.

Pela casa, o mais votado foi Paulo Augusto, com 11 votos. Ele se juntou à Aline Campos e à Ana Paula Renault na disputa da prova Bate-e-Volta.

Na disputa, Paulo Augusto venceu o jogo e se salvou do paredão. Com isso, Aline e Ana Paula se juntaram à Milena na disputa da preferência do público na próxima terça-feira.