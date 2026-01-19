Parcial da enquete BBB 26 indica sister eliminada com mais de 40% dos votos
A mais votada pelo público deixará a casa nesta terça-feira (20).
O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste sobre o 1º paredão do Big Brother Brasil 26 aponta Aline como a primeira eliminada do programa, com 42,7% dos votos.
Até o começo da tarde desta segunda-feira (19), a sister Milena aparece em segundo lugar com 36,5% das intenções de voto para deixar o reality. Já Ana Paula está em último lugar, com 20,8% dos votos.
O resultado da berlinda será anunciado por Tadeu Schmidt na noite de terça-feira (20).
Como foi a formação do Paredão?
A formação do paredão ocorreu com:
- 1 emparedado pelo Big Fone;
- 1 contragolpe do emparedado pelo Big Fone;
- 1 indicado pelo líder;
- 1 mais votado pela casa.
Os imunes eram Marcelo (atendeu o Big Fone), Alberto Cowboy (líder), Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus (vencedores do Quarto Branco).
Aline Campos foi a primeira indicada ao paredão após Marcelo atender o Big Fone, na quinta-feira (15). No contragolpe, emparedou Ana Paula.
No domingo (18), Jonas imunizou Sarah. Na indicação do líder, Alberto mandou Milena direto para o paredão, sem chance de prova Bate-e-Volta.
Pela casa, o mais votado foi Paulo Augusto, com 11 votos. Ele se juntou à Aline Campos e à Ana Paula Renault na disputa da prova Bate-e-Volta.
Na disputa, Paulo Augusto venceu o jogo e se salvou do paredão. Com isso, Aline e Ana Paula se juntaram à Milena na disputa da preferência do público na próxima terça-feira.