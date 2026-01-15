Veja quem atendeu e como foi o primeiro Big Fone do BBB 26
Ligação aconteceu durante o programa ao vivo.
O Big Fone tocou pela primeira vez no BBB 26 nesta quinta-feira (15). A ligação aconteceu durante o programa ao vivo. Os três Big Fones espalhados pela casa tocaram simultaneamente.
Apesar dos três toques, apenas um transmitiu a mensagem. A dinâmica foi decidida após uma votação do público, aberta no site do gshow, que decidiu que o aparelho dourado seria o escolhido.
A ligação garantia uma imunidade e dois emparedados. Marcelo atendeu o telefone certo e recebeu imunidade automaticamente. Além disso, ele indicou Aline Campos para o paredão. Ela, com base na dinâmica, tinha o poder de contragolpe. A Sister escolheu Ana Paula para disputar o Paredão.
A dinâmica terminou com Marcelo imunizado, e Aline Campos e Ana Paula no primeiro paredão do BBB 26.
Formação do paredão
O primeiro paredão será formado no domingo (18). Como líder da semana, Alberto Cowboy indicará uma pessoa direto para a berlinda. Em seguida, acontece a votação da casa.