Rafaella, do Quarto Branco do BBB 26, diz que ainda é virgem aos 29 anos

A alagoana Rafaella, participante do Quarto Branco do BBB 26, fez uma revelação inusitada aos parceiros de confinamento na noite desta quinta-feira (15). A terapeuta ocupacional, de 29 anos, afirmou que ainda é virgem.

Durante a conversa, ela surpreendeu os colegas ao dizer que não toma anticoncepcional e ainda relevou: "Não bebo, nem fumo, nem transo", detalhou.

Rafaella contou que "decidiu esperar" para perder a virgindade devido ao trauma de ver as amigas próximas engravidarem. "Senão, eu me lasco também", brincou.

A participante Chaiany, que já é mãe de uma filha, respondeu à alagoana no Quarto Branco em tom de brincadeira. "Nunca tinha visto virgem. [...] Aguarda que nós vamos ter uma conversa linda", disse.

Quem é Rafaella do Quarto Branco do BBB 26?

Rafaella, ou Rafa Jaqueira, de 29 anos, é formada em Terapia Ocupacional e trabalha com crianças autistas. Também já atuou como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica.

Atualmente, faz faculdade de Medicina Veterinária. Paralelamente, Rafaella passou a ganhar dinheiro com publicidades nas redes sociais.

A participante nordestina já é conhecida de parte do público por conta de vídeos que viralizaram na internet. Ela ganhou repercussão após um episódio curioso durante um show de Léo Santana, em Maceió, no ano de 2023.

Em uma das gravações mais compartilhadas, Rafaella aparece sendo puxada até o palco no momento em que o cantor convidava o público a dançar a música “Posturado e calmo”.

Quarto Branco

Todos os participantes que perderam a votação da Casa de Vidro foram enviados ao Quarto Branco ao fim da estreia do programa na noite de segunda-feira (12). "Para entrar no BBB 26, eles vão ter que superar o Quarto Branco", anunciou o apresentador Tadeu Schmidt.

Entram oficialmente no reality show os dois últimos que permanecerem no quarto.

