Após 65 horas, Elisa aperta o botão e desiste do Quarto Branco do BBB 26
Participante foi a segunda concorrente a sair da dinâmica.
A participante Elisa, da Casa de Vidro da região Sul, apertou o botão e desistiu do Quarto Branco do BBB 26 na noite desta quinta-feira (15), após mais de 65 horas de disputa.
Ela foi a segunda concorrente a sair da dinâmica. O primeiro foi Ricardinho, que desistiu da prova na terça-feira (13) após 12 horas de competição.
"Família, amo vocês, me perdoa. Eu dei o meu melhor, mas está doendo muito", disse a gaúcha ao desistir do programa.
Nesta manhã, Elisa já havia se queixado de dores. Ela recebeu o apoio dos colegas de confinamento após dizer que chegou ao seu limite.
"Vou estar na torcida por vocês, tá? Arrasem, foi incrível. Obrigada por tudo e pela amizade de vocês", afirmou a modelo antes de deixar o Quarto Branco.
Os dois últimos a sair do quarto garantem vagas dentro do reality.
Confira quem segue na disputa
- Livia, da região Norte;
- Matheus, da região Sul;
- Gabriela, da região Sudeste;
- Chaiany, da região Centro-Oeste;
- Rafaella, da região Nordeste;
- Leandro da região Nordeste;
- Ricardo, da região Centro-Oeste.
Vagas do Quarto Branco
Todos os participantes que perderam a votação da Casa de Vidro foram enviados ao Quarto Branco ao fim da estreia do programa na noite de segunda-feira (12). "Para entrar no BBB 26, eles vão ter que superar o Quarto Branco", anunciou o apresentador Tadeu Schmidt.
Entram oficialmente no reality show os dois últimos que permanecerem no quarto.