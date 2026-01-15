Após 65 horas, Elisa aperta o botão e desiste do Quarto Branco do BBB 26

A participante Elisa, da Casa de Vidro da região Sul, apertou o botão e desistiu do Quarto Branco do BBB 26 na noite desta quinta-feira (15), após mais de 65 horas de disputa.

Ela foi a segunda concorrente a sair da dinâmica. O primeiro foi Ricardinho, que desistiu da prova na terça-feira (13) após 12 horas de competição.

"Família, amo vocês, me perdoa. Eu dei o meu melhor, mas está doendo muito", disse a gaúcha ao desistir do programa.

Nesta manhã, Elisa já havia se queixado de dores. Ela recebeu o apoio dos colegas de confinamento após dizer que chegou ao seu limite.

"Vou estar na torcida por vocês, tá? Arrasem, foi incrível. Obrigada por tudo e pela amizade de vocês", afirmou a modelo antes de deixar o Quarto Branco.

Os dois últimos a sair do quarto garantem vagas dentro do reality.

Veja o momento da desistência

Confira quem segue na disputa

Livia, da região Norte;

Matheus, da região Sul;

Gabriela, da região Sudeste;

Chaiany, da região Centro-Oeste;

Rafaella, da região Nordeste;

Leandro da região Nordeste;

Ricardo, da região Centro-Oeste.

Vagas do Quarto Branco

Todos os participantes que perderam a votação da Casa de Vidro foram enviados ao Quarto Branco ao fim da estreia do programa na noite de segunda-feira (12). "Para entrar no BBB 26, eles vão ter que superar o Quarto Branco", anunciou o apresentador Tadeu Schmidt.

Entram oficialmente no reality show os dois últimos que permanecerem no quarto.