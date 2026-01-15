Pedro, do BBB 26, chora ao confessar que já traiu a esposa

O participante Pedro, do Big Brother Brasil 26, fez revelações sobre sua vida pessoal em uma conversa com o colega de confinamento Breno nesta quinta-feira (15). Durante o desabafo, o vendedor ambulante confessou que já traiu a esposa.

Emocionado, ele comentou sobre o perdão da parceira e admitiu que, se fosse o contrário e a traição tivesse partido dela, ele não conseguiria desculpar a infidelidade.

"É que tem um negócio muito íntimo. Eu já traí minha esposa, entendeu? E eu abri isso aqui no jogo. É igual falaram, eu tenho que tomar cuidado para quem eu falo isso, entendeu? Isso é um negócio que, se a pessoa usar isso contra mim…", revelou Pedro.

Breno, então, deu conselhos para que o colega não compartilhe assuntos tão íntimos com outras pessoas na casa.

“Não esqueça jamais que o que você fala com alguém, pode ficar só entre aquela pessoa, mas pode ir para outras pessoas. Só que qualquer coisa que você fale, não fica só aqui, o Brasil todo está vendo”, reforçou Breno.

Pedro afirmou que é uma pessoa transparente e por isso não se arrependeu do que disse, apesar de ter demonstrado preocupação.

"Eu vim aqui para ser 100%. Eu precisava me abrir com uma pessoa sobre uma situação, e eu me abri, eu falei tudo. E é isso que eu fiquei preocupado”, prosseguiu.

Brother diz que não perdoaria traição

O vendedor voltou a falar sobre a traição e elogiou a resiliência da esposa em ter perdoado a infidelidade.

"A minha esposa faz tudo pela família. Eu acho que ela chegou no limite. Ela aceitou um negócio que eu nunca aceitaria. Por causa da família, entendeu?”, disse.

“Eu nunca, mano. Se ela pensar em conversar com alguém… Você vê como o mundo é diferente, mano? Eu sou um idiota. Se ela chegar e eu pensar que ela está conversando com outro homem, para mim acabou. Eu já traí a minha esposa com outra mulher e ela se sujeitou a aceitar isso por causa da nossa família”, detalhou.

Pedro afirmou ainda que a família é o mais importante para ele, por quem ele irá lutar pelo prêmio do BBB.

"Prefiro perder os seis milhões do que perder a minha família. Eu prefiro perder esse conhecimento que eu tive aqui, sair, voltar a trabalhar, me cuidar… Só cuidar da minha família para mim está bom", concluiu.