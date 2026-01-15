Big Fone vai tocar pela primeira vez no BBB 26; saiba que horas

O Big Fone vai tocar pela primeira vez no BBB 26 nesta quinta-feira (15). A ligação vai acontecer durante o programa ao vivo, a partir das 22h25.

Os três Big Fones espalhados pela casa tocarão simultaneamente. No entanto, uma votação do público, aberta no site do gshow, é que decidirá qual aparelho vai transmitir a mensagem.

Quem atender o aparelho certo ganhará imunidade e terá que indicar uma pessoa para o primeiro paredão do programa. A pessoa emparedada poderá dar um contragolpe e colocar mais alguém na berlinda.

Formação do paredão

O primeiro paredão será formado no domingo (18). Como líder da semana, Alberto Cowboy indicará uma pessoa direto para a berlinda. Em seguida, acontece a votação da casa.